Аль-Фараби. Сохранить право на наследие 08.06.2021 18:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 329 0 Эксперт по Ближнему Востоку Акмарал Баталова об истории создания и статусе Центра Аль-Фараби в Дамаске Похожие материалы: Сирийский кризис. Казахстан может потерять Центр Аль-Фараби в Дамаске Огромные пробки образовались из-за дорожных работ на проспекте аль-Фараби и ВОАД в Алматы Сохранить за детьми с инвалидностью очередь на жилье после совершеннолетия пообещали в РК Отказ закрепить право на недра за народом назвал причиной ухода в оппозицию Сулейменов Правительство продолжает разгонять инфляцию