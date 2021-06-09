Что опаснее для лёгких: ковид или цементная пыль? 09.06.2021 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 212 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 63 Похожие материалы: «Почему Токаев не убирает «пересидевших» на местах акимов». «Убитый формальдегидом. Что опять не так с казахстанской вакциной?». «Доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет». «Власти ждут мигрантов на севере, но те едут в столицу» Минздрав РК о смерти четырех казахстанцев после вакцины: Все случаи находятся на контроле 1568 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 23-24 мая За чей счёт платные блогеры и дороги?