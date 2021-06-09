Война Миров. «Северный поток-2» вышел на финишную прямую

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Германии нужен российский газ, а Вашингтону нужны хорошие отношения с Берлином

Газ по «Северному потоку-2» («СП-2») из России в Германию еще не пошел, однако Владимир Путин уже анонсировал скорое начало работы первой нитки трубопровода, заявив, что осталось только «приподнять и сварить». Москва и Берлин все годы строительства газопровода заявляли о коммерческом проекте, который полностью «деполитизирован». Говорить можно что угодно, но геополитическое значение «СП-2» более чем очевидно.

Фундаментом успеха «Северного потока-2» выступает то, что Берлин нуждается в «голубом топливе» и готов за него платить, а Москва способна и намерена его продавать. Пусть трубы газопровода по пути из РФ в ФРГ пролегают в территориальных водах и исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и Дании, но по факту это прямые поставки, без государств-транзитеров.

Своими корнями «СП-2» уходит в газовый конфликт между Россией и Украиной 2005-2006 гг. То есть дело было уже после первого украинского майдана, но еще до мюнхенской речи Путина. После этого Кремль занялся развитием газотранспортной инфраструктуры не только в обход Незалежной, но и без участия Синеокой – она же Беларусь – поскольку Александр Лукашенко сложный переговорщик, а за Минском на пути к немецким потребителям еще и Польша, надежный и верный враг Москвы.

У трубопроводных проектов судьба получилась разновекторная. «Южный поток» с течением времени и обстоятельств превратился в «Турецкий», поскольку геополитическая слабость Болгарии не позволила Софии противостоять давлению Вашингтона и Брюсселя. А вот «Северный поток» начал функционировать первой ниткой в 2011 году и двумя с 2012-го.

Потом были второй майдан, Крым, Донбасс, война санкций и кому-то казалось, что «Северный поток-2» построен не будет, поскольку это противоречит энергетической независимости Объединенной Европы и интересам коллективного Запада. Аргументы получались весомые, но контраргументы перевесили. Дело в том, что Германия остается промышленной державой полного спектра, а значит нуждается в энергоносителях. После того, как всевозможные «зеленые» заставили Берлин отказаться от использования АЭС, важность газовых поставок из России оказалась еще более значимой.

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Дональд Трамп в бытность президентом активно продвигал на европейский, а значит и германский рынок американский сжиженный газ. Немцы не возражали, но настаивали на том, чтобы топливо было конкурентоспособным по цене. США в ценовом плане конкурировать не могли, поскольку перевозимый газовозами СПГ объективно дороже трубопроводного газа.

Потом президент Трамп ввел санкции против «СП-2». В какой-то момент стало казаться, что «Северный поток-2» будет оригинальным памятником неудачных масштабных проектов, похоронив массу труб большого диаметра в волнах Балтийского моря. Глава Белого дома с номером 45 уже готовился ввести санкции против конечных бенефициаров российского газа в лице германских, французских и австрийских фирм, а не только управляющей компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига.

У Москвы стали сдавать нервы и официальные лица публично называли Германию как «ненадежным партнером», так и «не вполне самостоятельным государством». Попутно «Газпром» проиграл несколько международных арбитражей «Нафтогазу» на миллиарды долларов и России пришлось заключить выгодный Киеву контракт на транзит газа в Европу.

А потом на президентских выборах в США сомнительную победу одержал Джо Байден и расклад сил сильно поменялся. Новый хозяин Белого дома тоже позиционирует себя в качестве защитника американских интересов, но видит их несколько в ином ключе, нежели Дональд Трамп. Так, президент Байден выступает за коалиционное противостояние с Китаем и Россией, а здесь нужно учитывать желания союзников.

Плохие отношения 45-го президента США и канцлера Германии Ангелы Меркель уже привели к тому, что Берлин и Париж стали больше «европеизироваться» в вопросах экономики и внешней политики. А вот Джо Байден дорожит блоком НАТО. К тому же враг №1 для Вашингтона – это Китай, а потому он не может позволить себе держать большие ресурсы на российском направлении.

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Уже в феврале этого года американцы и немцы начали интенсивные консультации по «Северному потоку-2». Дело в том, что Германия не просто нуждается в поставках газа, а ей потребуются еще и дополнительные объемы «голубого топлива» в связи с избранной экономической стратегией.

Фоном переговорному процессу (он еще не закончен и торг продолжается) Берлина и Вашингтона стали удивительно холодные зима и весна в Европе. Все это потребовало дополнительного расхода энергоносителей из газохранилищ Евросоюза, которые так и стоят полупустыми. Дело в том, что «Газпром» выдал все законтрактованные поставки «голубого топлива» европейским партнерам, а заявки на дополнительные объемы отклонил.

В деньгах российский газовый гигант ничего не потерял, поскольку из-за повышенного спроса цены на газ существенно выросли. Компенсировать нехватку «голубого топлива» с помощью СПГ европейцы не могут, ибо в Азии цены на газ резко поднялись, и все свободные объемы от СПГ из США и до «Ямал СПГ» ушли газовозами на восточные рынки. Туда же уплыл и катарский СПГ, который в стандартной ситуации продавался бы в ЕС.

Все вместе заставило немецкие власти не только давить на Данию по всевозможным разрешениям в ее исключительной морской зоне, но и самим предоставить все допуски для «Академика Черского» и «Фортуны» в полном объеме.

Больше всего своего разочарования от происходящего не скрывают на Украине. Упреки пролегают от Петра Порошенко, который в свое время в ходе визита в Германию заявил, что «Северный поток-2» «это политическая взятка Путина Меркель» до Владимира Зеленского про $3 млрд за транзит российского газа, которые Киев потерять не может, поскольку они нужны для финансирования войны с Россией. В итоге германский истеблишмент оказался недоволен как манерами украинских элитариев, так и их логикой. По последним опросам 70% немцев выступают за завершение строительства «СП-2».

Ситуация с «Северным потоком-2» заставляет переосмыслить философию американских санкций. Механизм санкций для США – это не что-то зафиксированное в граните, а текучая вещь, где всегда есть место для торга. Что торг уместен, показала встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике. Сразу после нее Nord Stream 2 AG и гендиректора Варнига вывели из режима санкций Вашингтона помощью «генеральной лицензии». Это такая штука, которая позволяет органам исполнительной власти США регулировать механизм санкций в ручном режиме.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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