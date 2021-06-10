Строители возводят некачественное жильё от безысходности 10.06.2021 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 250 0 Председатель Союза строителей Талгат Ергалиев об особенностях функционирования строительного бизнеса Казахстана Похожие материалы: Жилье дорожает, а люди не богатеют Сохранить за детьми с инвалидностью очередь на жилье после совершеннолетия пообещали в РК Т300 млрд запланировали на снижение безработицы в РК, из них Т200 тыс. – заем от Нацбанка Что мешает танцевать сельскому хозяйству Почти 5 млн кв.м жилья обещают построить в 2021-2025 годы в Туркестанской области