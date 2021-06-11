«Как Токаев пытался стать «президентом надежд», но попал в «День сурка». «Казахстану до дефолта осталось 5-6 лет или два премьер-министра». «Врут все: и государство, и поддерживаемые им блогеры». «Чтобы привлечь китайских туристов, Казахстану нужен «музей Троцкого»

Сетевой Казахстан 11 июня 2021г.

AZATTYQ . ORG . «Как Токаев пытался стать «президентом надежд», но попал в «День сурка». Разговор о двух годах президента Казахстана» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ уже два года президент Казахстана. Удалось ли ему стать самостоятельным политиком и как он справился с эпидемией коронавируса, экономическим кризисом, проблемах в отношениях с Россией, с защитой прав этнических казахов в Китае и другими стоявшими перед ним задачами? Настоящее Время спросило об этом казахстанского политолога директора «Группы оценки рисков» Досыма САТПАЕВА — Ну я бы вообще не называл прошедшие два года «правлением Токаева». Все-таки то, что мы наблюдали два года, является «полупрезидентством».

««А что с мирными собраниями?» Реакция на указ Токаева о правах человека» — 9 июня на официальном сайте Акорды появился указ Касым-Жомарта ТОКАЕВА «О дальнейших мерах в области прав человека», в котором президент дает поручение правительству утвердить план «первоочередных мер» в области прав человека. Азаттык собрал реакцию правозащитников и представителей неправительственного сектора на новый указ.

EADAILY . COM . «Чтобы привлечь китайских туристов, Казахстану нужен «музей Троцкого»» — В авторском телеграм-канале «Казахстан и все-все-все» Марат ШИБУТОВ рассуждает о феномене «красного туризма» — так называются туры китайцев в республики бывшего Советского Союза по местам, связанных с Великой Октябрьской социалистической революцией. В частности, в 2019 году объём турпотока по маршрутам «красного туризма» составил 1,41 млрд человек (подавляющее большинство — граждане Китая). По мнению политолога, Казахстану необходимо занять часть этой ниши, например, взяв на вооружение пребывание в Алма-Ате Льва ТРОЦКОГО.

EXCLUSIVE . KZ . «Данияр Ашимбаев: «Врут все: и государство, и поддерживаемые им блогеры»» — «Вместо того, чтобы мотивировать традиционные СМИ к активной работе в социальных сетях, госорганы стали искусственно раскручивать блогеров. И сейчас недостоверная, или как ее называют, фейковая информация, стала не менее значимой, чем реальная. Причина и одновременно итог такой работы – тотальное недоверие к государству», – считает политолог Данияр АШИМБАЕВ. Социальные сети, по его словам, стали огромным пространством для продвижения проплаченного контента – и дискредитирующего, и просто нейтрального, но тоже направленного на достижение каких-то целей.

365 INFO . KZ . «Казахстану до дефолта осталось 5-6 лет или два премьер-министра» — Экономист Расул РЫСМАМБЕТОВ не удивлен этому отчету. Он считает, что такой финал был неизбежен благодаря системному кризису последних 5-6 лет — Нынешнее и предыдущее правительства колебались между разными моделями развития, — говорит эксперт. — Многие госпрограммы начинали и не заканчивали. А какие-то госпрограммы вообще запускали без четкого понимания, как они будут себя окупать. На мой взгляд, по любой госпрограмме 1 вложенный тенге должен приносить 2 тенге. И не просто приносить прибыль, но и создавать устойчивые рабочие места. Чего не было…

CARAVAN . KZ . «Чтобы лучше слышали и видели – правительству подарили слуховой аппарат и очки» — На этой неделе премьер-министру Аскару МАМИНУ передали посылку от Народной партии Казахстана. Очки и слуховой аппарат предназначены чиновникам, страдающим близорукостью и игнорирующим поручение Президента страны о слышащем государстве. Именно этими качествами страдают слуги народа, годами не решающие проблемы населения. Так, на XVIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана, состоявшемся на днях, жители столицы рассказали о том, как уже 23 года они вынуждены жить под линиями электропередачи (ЛЭП) напряжением 100 кВ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««В ЕНПФ – ни ногой»: эксперты объяснили, почему очередную задумку фонда ждет провал» — Еще не успели остыть страсти по изъятию пенсионных денег, как менеджеры ЕНПФ придумали очередную новинку сезона – теперь любой желающий может копить средства на своем пенсионном счету и снимать их. На первый взгляд кажется, будто менеджеры фонда расщедрились и уже вовсю разрешают транжирить пенсионные сбережения. Но за красивой оберткой скрывается личная выгода, предостерегают экономисты. Почему ЕНПФ внезапно раздобрел и где лучше копить – на пенсионном или банковском депозите?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Почему борцы с утильсбором всегда проигрывают» — В эпоху постправды могут появляться разные личности с безудержным самопиаром. Но даже их теоретические сторонники всегда задаются одним вопросом: «А какую выгоду лично я буду с этого иметь?». В Казахстане есть группа информационно активных индивидов, которые борются против утилизационного сбора. Поскольку их повестка отечественным (да и каким угодно) масс-медиа не интересна, они коротают время тем, что нападают на редакции и блогеров с альтернативной точкой зрения. Именно нападают, а не дискутируют. Потому что ничего конструктивного в пользу компрадоров на суд общественности вынести не могут.

KAZPRAVDA . KZ . «Когда полиция в шаговой доступности» — Модернизация органов внутренних дел призвана изменить отношение граждан к полиции, которая также изменится в силу последних нововведений. О том, как работает правоохранительная структура после уже проведенных реформ и что планируется внедрить на ближайшую перспективу, рассказывает министр внутренних дел РК Ерлан ТУРГУМБАЕВ.

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