Мошенничество неизбежно продолжит расти 11.06.2021 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 170 0 Политолог Марат Шибутов о факторах, вызвавших взрывной рост мошенничества в Казахстане Похожие материалы: Цены на нефть продолжают расти на ведущих мировых биржах Цены на нефть продолжают расти на ведущих мировых биржах С 2025 года плата за вредные выбросы будет расти каждые три года – МЭГПР РК «Сегодня исполняется два года со дня избрания Президентом страны Касым-Жомарта Токаева». «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?». «Альтаев готов позвать сторонников на улицу, если его партия не будет зарегистрирована» Стать за одну ночь миллионером или бездарно потерять все?