Объявлена охота на перекупщиков билетов и курильщиков 11.06.2021 14:30 Евгения САЗОНОВА Общество 149 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 64 Похожие материалы: За чей счёт платные блогеры и дороги? Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 2% за год. При этом в одном регионе рост превысил 16% Для туристов от Шымкента до Сарыагаша с 3 июня будет работать трансфер автобусами Платные автомобильные дороги: за и против Что опаснее для лёгких: ковид или цементная пыль?