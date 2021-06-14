Ближе к народу: отправить министров на базар и в поликлинику 14.06.2021 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 196 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 65 Похожие материалы: Очки – правительству, депутатам – калькулятор, народу — беруши Токаев поручил разработать критерии оценки эффективности деятельности министров и акимов Дело двух бывших вице-министров энергетики Казахстана вновь поступило в суд Минздрав ошибок не признаёт Диагноз здравоохранению – хроническая коррупция