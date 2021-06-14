Гондолы в степях Казахстана 14.06.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 177 0 Казбек Бейсебаев о том, что бездумная водная политика в Казахстане – вредительство государственного масштаба Похожие материалы: Значительно увеличить штрафы за загрязнение экологии обещают власти Казахстана Токаев уверен в больших достижениях Казахстана в продвижении «зеленой» повестки 95% населения Казахстана планируют обеспечить качественной питьевой водой в 2021 году Выделить средства на изучение влияния гептила на экологию Казахстана предлагает сенатор Минэкологии Казахстана предлагает сжигать львиную долю мусора вопреки протестам экологов