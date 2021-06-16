Горы не станут прежними 16.06.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 1433 0 Горный гид Андрей Алмазов (Гундарев) о современной ситуации с путешествиями и рынком горного туризма Похожие материалы: Токаев и гендиректор ВТО обсудили глобальные усилия по противодействию пандемии Казахстан – 100 лет назад. Июнь 1921 года Прокурор по делу экс-главы «СК-Фармация»: Он знал о срыве поставок и пользовался полномочиями «Военные базы США в Казахстане: от фактов до истерики в российских СМИ». «Наша власть до сих пор не осознала силу медиа!». «Последствия победы Байбека над Мамаем». «Почему растут цены в Казахстане». «Почему казахстанцы несут деньги в финансовые пирамиды?» Рост числа физлиц на казахстанском рынке ценных бумаг прогнозирует KASE