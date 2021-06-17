Политизация или приватизация истории?

Сетевые СМИ о новом прочтении прошлого

«Лучше сразу расстрел: в Казахстане высмеяли идею ввести историко-политическую цензуру» — В Казахстане началась дискуссия о том, надо ли привлекать к ответственности за оскорбление «алашординцев» (приверженцев Алашской автономии, возникшей после развала Российской империи и просуществовавшей три года), а также за отрицание голода и репрессий.

Тон задал депутат Мажилиса Берик АБДЫГАЛИУЛЫ, предложивший ввести президентским указом норму, позволяющую привлекать к ответственности лиц, оскорбляющих «алашординцев» и их лидера Алихана БОКЕЙХАНОВА, а также отрицателей Ашаршылыка (голодомора) и политических репрессий времён СССР.

Известный казахстанский политический обозреватель Газиз АБИШЕВ с горькой иронией заметил, что, «очевидно, список недоработан» и «лучше сразу расстрел».

«Лучше сразу расстрел за оскорбление колыбели нашей государственности — Золотой Орды, всех ханов Казахского ханства от Керея и Жанибека до Кенесары. Чем они хуже „алашординцев“? Разве можно пренебрегать памятью тех, кто создал, сохранил и передал нам казахскую государственность? В этом списке также должны быть знаменитые батыры, проливавшие кровь за нашу землю, бии, сохранявшие справедливый мир в степях, акыны, творившие культуру. Казахские герои XX века, знаменитые учёные, писатели, деятели искусства — все нуждаются в защите от оскорблений. Думается, уже сейчас в список можно внести тысячу-другую имён. Со временем его можно будет пополнить именами наших выдающихся происхождением и достижениями современников, за оскорбление которых необходимо налагать на плебс многомиллионные штрафы, или же вовсе бросать любителей потрепать языком в каталажку», — пишет Абишев в своём политическом фельетоне.

Женис БАЙХОЖА – «Кто хочет ввести в Казахстане монополию на историческую правду?» — Ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечался в Казахстане 31 мая, некоторые члены государственной комиссии по их реабилитации дали интервью отечественным СМИ. Наибольший резонанс вызвали предложения руководителя одной из подкомиссий, депутата мажилиса, историка, кандидата политических наук Берика АБДЫГАЛИУЛЫ…

Вопросы, причем серьезные, вызывает другое. Вот Абдыгалиулы говорит: «Мұстафа Шоқай немістің сатқыны» деген сияқты ой жазып, тіл тигізсе, сол үшін оны жауапқа тартамыз. Президенттің ақтау туралы Жарлығында осы талап нақты жазылуы керек. Кім Мұстафа Шоқайға немесе Әлихан Бөкейхановқа тіл тигізеді, тәртіпке тарту керек деген сияқты». То есть, если кто-то назовет Шокая предателем, пошедшим в услужение к немцам, оскорбительно выскажется о нем или о Бокейханове, то он должен быть привлечен к ответственности. А в следующем абзаце Абдыгалиулы предлагает распространить эту норму, прописав ее в президентском указе, на всех деятелей «Алаш-Орды».

Но, допустим, кто-то придерживается очень распространенной и близкой к правде версии, что именно они, «алашординцы», повинны в гибели героя национально-освободительного движения 1916 года Амангельды ИМАНОВА, и считает их убийцами. Что, этот человек, будь он историк или просто обыватель, не имеет права публично высказать свое мнение? Или вот, сам же Абдыгалиулы в своей книге, изданной пару лет назад, подробно пишет о том, что вооруженными формированиями «Алаш-Орды» руководили представители казачества – того самого, с которым у многих казахов ассоциируется царский колониальный режим в его худших проявлениях. И если кто-то на этом основании назовет «алашординцев» приспешниками казачьих атаманов, то его тоже нужно будет привлечь к ответственности?

Или допустим чисто гипотетически, что завтра в архивах обнаружатся документы, свидетельствующие, например, о сотрудничестве Шокая с гитлеровцами (ведь сегодня никто точно не знает, что там было на самом деле) или о каких-то неблаговидных поступках кого-то из тех, кого Абдыгалиулы призывает взять под «правовую защиту». И что, об этом нельзя говорить, писать, дабы не оскорбить память?

Впрочем, сам мажилисмен предлагает разрешать подобные щекотливые ситуации следующим образом: «Иә, жала жабулар, атақты тұлғаларымыздың бір-бірін көрсеткені туралы айтылып қалып жатады. Егер ондай заттар шығып жатса, шынында да көпшілікке таратпай-ақ қою керек шығар. Әр уақыттың өз шындығы болды ғой. Біз оған баға бере алмаймыз». Иначе говоря, если выяснится, что известные политические деятели (имеются в виду те, кого сейчас героизируют) писали доносы друг на друга, то не стоит предавать такие факты публичной огласке, поскольку, дескать, у каждого времени своя правда, и не наше дело давать им оценку.

Но позвольте: почему решениям и действиям, например, Голощекина, Мирзояна (между прочим, тоже ставших жертвами репрессий) можно давать негативную оценку, а поведению Рыскулова, Ходжанова, лидеров «Алаш-Орды» — нельзя, даже если на то будут основания? Что за двойные стандарты? Ведь политическую ситуацию того времени надо рассматривать в комплексе, во всех ее проявлениях. А выделять только то, что выгодно с точки зрения сегодняшней конъюнктуры, и замалчивать факты, которые не вписываются в чью-то трактовку прошлого, – это значит идти против исторической правды, рисовать искаженную картину.

Аналогичную ответственность мажилисмен и председатель подкомиссии предлагает ввести за отрицание Ашаршылыка. Но здесь многое зависит от того, кто и какой смысл вкладывает в это слово. Например, принятое в Украине понятие «голодомор» одними трактуется как массовая смерть от голода, а другими – как намеренное массовое убийство (уморение) голодом. А это, как вы понимаете, принципиально разные вещи. Сам тот факт, что Казахстан и особенно казахи в начале 1930-х пережили страшную гуманитарную катастрофу с огромным количеством человеческих жертв, сегодня практически никто в нашей стране не оспаривает. Дискуссии вызывают два других вопроса. Первый – сколько на самом деле было умерших? Второй – считать этот массовый голод искусственно созданным (с целью уничтожения казахов как этноса) или квалифицировать его как следствие гибельных для нашего народа, но все же не намеренно-злокозненных решений, принятых политическим руководством СССР и Казахской республики? И если кто-то оценивает случившееся иначе, чем снявшие документальные фильмы на эту тему Досым Сатпаев и Жанболат Мамай, чем авторы художественной ленты «Плач великой степи», то их тоже нужно привлекать к ответственности?

«Война с историей станет основой для «единства народа» в Казахстане?» — Самое любопытное в интервью – озвученные мажилисменом мысли: о борьбе с людьми, не желающими разделять определенную позицию о голоде 30-х гг. или о роли Мустафы Шокая в истории, а также идее консолидации нации на основе образа общего исторического зла. Своим мнением о тезисах Абдыгалиулы делится Руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» (г.Кокшетау) Максим КРАМАРЕНКО.

— Ключевая сентенция Берика Абдыгалиулы по вопросу необходимости проведения полной реабилитации жертв политических репрессий основана на том, что в Казахстане до сих пор многие считают, что независимость досталась «нам легко». Однако Абдыгалиулы с этим категорически не согласен. Казахстан стал независимым не просто так, после безболезненной ликвидации СССР. По мнению мажилисмена, казахский народ вел борьбу за независимость, принося жертвы. И борьба эта шла с «самыми настоящими захватчиками, как в царский, так и в коммунистический период».

При этом, даже если человек не говорил о независимости и был осужден за совершенные им убийства, участвуя в бандитской группировке, он тоже борец за свободу своего народа. Хотя, нет. Мажилисмен считает, что осужденные за «бандитизм» лица, по сути, не были бандитами и подлежат реабилитации по этой статье. Да, среди них были люди, совершавшие убийства, но они убивали «красных» – уточняет парламентарий. А это, получается, реабилитирующий признак. Хотя в этот период бушевала гражданская война, и каждый отстаивал свою правду с оружием в руках. Но теперь, в духе европейских хартий, порочащих СССР как государство с тоталитарным строем, можно, видимо, признать, что «красные» были какими-то чудовищами, а не такими же людьми, верившими в то, что коммунизм приведет их в светлое будущее.

Наверное, по такому же принципу предлагается реабилитировать людей, служивших в туркестанском легионе. К тому же у них есть, следуя логике рассуждения Берика Абдыгалиулы, смягчающие обстоятельства: большинство из них попали в плен и были вынуждены поэтому согласиться на службу в легионе. Хотя почему бы не пойти дальше в этих рассуждениях? Раз легионеры воевали за гитлеровскую Германию, значит, они тоже были против «красных», возможно, тоже убивали их, и, соответственно, тоже боролись за независимость Казахстана.

При этом, кроме реабилитации тех, кто активно боролся с советской властью, мажилисмен предлагает установить репрессивные меры в отношении лиц, кто будет иметь свое, отличное от официальной идеологии мнение в отношении борцов с советской властью.

Во-первых, сама нация, о которой говорит Берик Абдыгалиулы, это только казахи, которым через работу Республиканской комиссии по полной реабилитации репрессированных в ближайшее время предложат новый пантеон героев. Тех самых борцов за независимость с царской и советской властью. Именно так, по мнению мажилисмена, казахи должны прийти к единому пониманию своей истории, должны объединиться. По крайней мере, в тексте интервью слово «казахстанцы» прозвучало один раз, и то только из уст интервьюера. Да, и как быть с теми, чьи предки были «красными», смогут ли они принять новых «героев»?

И, во-вторых, получается, что «государством-врагом», по крайней мере, в историческом смысле станет та страна, которая объявляет себя правопреемником царского и советского режимов.

В такой сложной теме главное, чтобы устранение «занозы» не привело, говоря медицинским языком, к абсцессу всего организма.

Александра АЛЁХОВА – «Изучение истории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета» — Гуманитарная сфера стала активным реципиентом бюджетных средств. Причем зачастую результат гигантских трат невозможно потрогать руками. То есть оценить и ощутить хоть какой-то эффект. Данияр АШИМБАЕВ считает, что всю эту бесконечную пищевую цепочку по распилу бюджетных средств проще не трогать, чем ей противостоять.

— Политический запрос, вырывание из контекста и переписывание истории уже вызывает вопросы у многих специалистов. С другой стороны, мы видим совершенно конкретные бюджетные программы, которые пойдут в работу этой структуры.

Хотя на базе уже существующих научных институтов можно выполнить любой объем исторических работ. Кстати, по программе «Культурное наследие» выпущено много интересной научной литературы. Немало литературы издается даже вузами. Просто она не так известна и издается небольшими тиражами, поэтому не все попадает в магазины. Но работы преимущественно идут на базе прежних академических институтов – истории, археологии, востоковедения.

И если все эти инициативы по созданию новых научных структур за версту отдают будущим «распилом», то можно было хотя бы не политизировать историю

Некоторые депутаты уже договорились до того, чтобы ввести уголовную ответственность за оскорбление общелюбимых ими исторических деятелей. Очень по-научному, что называется.

Сауле ИСАБАЕВА – «Чем чревата для Казахстана политизация истории?» — В последнее время усиливается ощущение, что пересмотр отношения к событиям нашего недавнего прошлого преследует цель не столько восстановить историческую справедливость, сколько навязать обществу иные идеологические оценки и даже клише, новых «героев» и новых «злодеев». Можно ли говорить о том, что трактовка истории 20-го века становится все более тенденциозной? Оправданна ли – и до каких пределов – ее политизация? Какими могут быть последствия такого подхода? Обсудить эти вопросы мы пригласили политолога Аскара НУРШУ.

— Наивно полагать, что эти дискуссии сами утихнут со временем. Напротив, они имеют тенденцию к обострению, поскольку в обществе растет потребность в объективной оценке причин и последствий тех или иных исторических событий, особенно трагических. Попытки игнорировать их еще больше усугубляют ситуацию и попутно развязывают руки различным политическим силам, которые стремятся заработать очки на этой теме. Очевидно, есть только один верный способ избежать излишней политизации этих вопросов и снизить их остроту – перевести обсуждение в конструктивное, более научное русло…

Когда я говорил о готовности власти обсуждать эти проблемы, то имел в виду эволюционный путь, то есть без излишней спешки и шумихи. Она прекрасно понимает, что нельзя просто взять и вывалить в публичное поле содержимое всех архивов, поскольку общество еще не готово – чисто политически – к такому повороту. Это во-первых.

Во-вторых, история Казахстана в кратко-конспективной форме уже изложена в документах и учебниках. Мы признали и трагедию «Алаш-Орды», и голод, и сталинские репрессии, но все это лишь поверхностные сведения. Ни власть, ни сами ученые пока не готовы копнуть глубже, поскольку опасаются обнаружить такие факты, которые могут разрушить выстроенную за эти годы концепцию истории. Тем более что им же самим потом придется давать оценку вновь всплывшим обстоятельствам. Связано это в том числе и с тем, что партийно-советская и хозяйственная номенклатура Казахской ССР (ранее АССР) состояла из людей, которые либо принимали участие в установлении большевистской власти, либо приспособились к ней. Впоследствии она в немалой степени пополнялась их потомками. А, как известно, нынешняя политическая и деловая элита страны возвысилась благодаря родственным связям с советской номенклатурой.

Разумеется, сказанное выше не означает, что поиски исторической правды были задвинуты в дальний ящик, просто этот процесс сам по себе весьма кропотливый и требующий много времени, – он не рассчитан на быстрый эффект. Как бы мы ни хотели получить ответы на свои вопросы здесь и сейчас, события прошлого будут предаваться гласности и оцениваться постепенно, дозировано…

Но говорить о том, что казахи все переругаются после того, как откроют архивы (такое мнение сейчас продвигают отдельные политологи), — это большое преувеличение. Не надо бояться. Просто некоторые старые идолы покатятся с пьедесталов. И это не страшно. У нынешних казахстанцев, особенно молодых, свои кумиры.

Те, кто призывает не политизировать тему голода и других трагических событий, в частности, Маулен Ашимбаев, думаю, тоже исходят из названных выше внутриполитических и внешнеполитических аспектов. Они осознают, что рано или поздно это может вызвать противостояние с Россией, к чему Казахстан не готов ни экономически, ни политически. Об этой неготовности свидетельствует и сдержанная реакция наших властей на провокационные заявления российских политиков (Путина, Жириновского, Никонова и других) в отношении казахстанских территорий…

На самом деле тему массового голода в Казахстане никто не замалчивает. Вопрос в его масштабах – именно они вызывают споры. Но раз власть еще не готова назвать их и раз ей для этого нужно время, то она хотя бы не должна игнорировать соответствующие дискуссии, поскольку в ходе них могут быть предложены альтернативные политико-идеологические проекты. Конкуренцию здесь вполне может составить национал-патриотическое движение. Ведь эти темы касаются самоидентификации казахов, и если власть не будет участвовать в их обсуждении и тем самым идентифицировать себя с обществом, то все козыри перейдут в руки оппозиции. То есть это не просто вопрос истории, это вопрос государственного строительства и идеологии.

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