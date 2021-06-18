Байбек vs Мамай: Финальная битва 18.06.2021 15:30 Евгения САЗОНОВА Общество 482 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 66 Похожие материалы: «Может ли парламент заявить вотум недоверия правительству?». «Чиновники наступают на грабли общественного недовольства». «Опыт социального картографирования Алматы». «Мамай предложил переименовать столицу в Алашорду» Наш теннисный дуэт впервые в финале турнира «Большого шлема», 8 олимпийских путевок за неделю, единственная медаль на чемпионате мира по дзюдо и битва лидеров футбольного первенства РК Минздрав ошибок не признаёт Ближе к народу: отправить министров на базар и в поликлинику «Надвигается глобальное цунами, а Казахстан сидит на бережку»