Казахи во всех окопах 18.06.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 2052 0 Пётр Своик о казахской многовекторности на фоне Байдена-Путина Похожие материалы: Штормовые предупреждения объявлены на четверг почти во всех регионах Казахстана Осадки ожидаются во вторник во всех областях Казахстана Казахстан и Катар хотят ввести взаимный безвизовый режим сроком на 30 дней для всех своих граждан «Команда Токаева: кто вошел в пул второго президента Казахстана». «Поручение президента не будет выполнено?». «Тайная канцелярия: что стоит за последними назначениями в аппарате Елбасы». «Почему казахи стали чаще отдавать своих детей в русские классы?» Война Миров. Накануне большого геополитического торга