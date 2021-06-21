Халатность чиновников или безответственность родителей? 21.06.2021 14:30 Евгения САЗОНОВА Общество 157 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 67 Похожие материалы: Назначен новый аким Туркестана Гондолы в степях Казахстана Стены построенного за Т87 млрд «Керуен-сарая» в Туркестане оказались из пенопласта «ЕАЭС превращается в главную угрозу для его членов». «Переброска воды из Сибири в Центральную Азию: хоронить проект рано». «У нас нет хороших акимов, только средние, плохие и очень плохие». «Богатые рвутся к власти: бизнес-империи депутатов шымкентского маслихата» И богачей, и бедняков в Казахстане прибавилось