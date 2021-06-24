Картонная столица тюркского мира 24.06.2021 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 3562 0 Балташ Турсумбаев о программе развития Туркестанской области и голодных коровах Похожие материалы: Наш теннисный дуэт впервые в финале турнира «Большого шлема», 8 олимпийских путевок за неделю, единственная медаль на чемпионате мира по дзюдо и битва лидеров футбольного первенства РК «Серебро» чемпионата мира по дзюдо, историческое достижение Жансаи Абдумалик, победы теннисистки Елены Рыбакиной и велогонщика Алексея Луценко, провалы мужских сборных РК по боксу и футболу Гондолы в степях Казахстана Стены построенного за Т87 млрд «Керуен-сарая» в Туркестане оказались из пенопласта Халатность чиновников или безответственность родителей?