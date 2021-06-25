Кто пролоббировал отмену регулирования цен на лекарства?

Уже со следующего года цены на самые востребованные медикаменты могут вырасти

Два ведомства, отвечающие за доступность лекарственных препаратов — Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Министерство здравоохранения, так непросто выстраивавшие работу по регулированию цен на медикаменты, решили… отказаться от этой затеи. В общем, они объявили о том, что переходят на поэтапное дерегулирование лекарственных средств.

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Правила, по которым сегодня регулируются цены на лекарства, были утверждены в апреле 2019 года. Затем в них пару раз вносились изменения, и агентство принимало в этом непосредственное участие – оно даже взяло на себя функцию экономического анализа формирования цены.

Ровно полгода назад на фармацевтическом рынке шла настоящая битва. Дистрибьюторы отстаивали свое право работать так, как они привыкли, а АЗРК было непреклонно – требовало исключить в ценообразовании затраты на маркетинг, уменьшить оптовые наценки, и даже объявило о расследовании сговора оптовых поставщиков.

И вот теперь – откат назад. Первое, что планируют сделать — сократить список лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию. Главное условие исключение из этого списка — наличие на казахстанском рынке взаимозаменяемых препаратов с аналогичными действующими веществами. Допустим, если в Казахстане производится аспирин, то цены на него регулироваться уже не будут, вне зависимости от того, на территории какой страны произведен продаваемый в аптеках аспирин.

«Действующий в настоящее время механизм государственного регулирования цен на лекарства не позволяет развиваться фармацевтическому рынку и внедрять новые инновационные препараты отечественным товаропроизводителям», — это только одна из причин, которую озвучило АЗРК.

Учитывая, что отечественная фармация обеспечивает всего 13% потребностей в разных препаратах, то в итоге мы получим резкий и бесконтрольный рост цен. В условиях пандемии это смерти подобно. Или защитники конкуренции забыли, как год назад взлетели цены на самые необходимые для лечения от ковида лекарства?

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Известны также и другие проблемы, которые находятся в плоскости принятия решений о регулировании цен на тот или иной медикамент.

«Множество вопросов поднимается представителями бизнеса по срокам утверждения предельных цен, которые занимают более 6 месяцев, некорректного формирования предельных цен на лекарственные средства, затяжной период первичной регистрации цен на новые препараты до 5 лет. По мнению бизнеса, данное ограничение существенно влияет на формирование ценовой политики, ведет к увеличению затрат дистрибьюторов на хранение лекарственных средств при отсутствии утвержденной предельной цены», — отмечают в агентстве.

Логика, конечно, странная. И основание для демарша еще то. Получается так: если государственные органы не в состоянии организовать фронт работ по регулированию цен, где важны срочность, точность и непредвзятый подход, то лучше вообще ничего не делать?

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И, наконец, третья причина, озвученная АЗРК, — отсутствие необходимости установления предельных цен, так как они… не применяются на рынке.

«По данным мониторинга Агентства розничных цен на лекарства за январь-февраль 2021 года, в аптеках фактически не применяются предельные цены. Например, предельная цена на детский панадол/суспензию для детей объемом 100 мл составляет 1633,71 тенге, тогда как в аптеках продается по 1075 тенге; йод/раствор спиртовой 5% 30 мл — предельная цена 234 тенге, цена в аптеке — 176 тенге; Хилак® форте/капли 100 мл — предельная цена 3778 тенге, цена в аптеке — 2681 тенге», — сообщают чиновники.

Но причина не в том, что аптекам не нравятся предельные цены, а скорее, в том, что качество экономического анализа формирования цены, которое и должно проводить АЗРК, мягко говоря, неудовлетворительное. Предельные цены, видимо, устанавливаются «на глаз». И оптовым поставщикам, и розничным сетям нет необходимости подтягивать цены до уровня предельных, если у них и так с маржой все в порядке.

Более того, они нашли «очень убедительный» пример в пользу дерегулирования цен. Дескать, в апреле отменены предельные цены на медицинские маски, и их цена сразу поползла вниз: «До отмены регулирования у предпринимателей имелась возможность повсеместно поднимать их стоимость до предельной цены, сначала – 118 тенге, позже – 60 тенге, а в настоящее время, после отмены регулирования, в условиях конкуренции и обеспечения достаточного производства, цены держатся в пределах 15-40 тенге за маску».

«Аналитикам» и в голову не приходит, что причина не в том, что нет регулирования, а в том, что производство наконец закрыло спрос – маски подешевели во всем мире.

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В общем, чиновники сели и решили, что пора забросить эту «неблагодарную» работу. И у них уже готовое решение: переход к дерегулированию цен на лекарственные средства должен осуществляться поэтапно.

На первом этапе, до середины 2022 года, АЗРК планирует сократить перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию, — предварительно на 3742 единиц. И в дальнейшем Министерством здравоохранения РК, по согласованию с Агентством, перечень лекарственным средств, реализуемых в рознице и подлежащих регулированию, будет сокращаться.

В то же время обязательное регулирование цен на лекарственные препараты останется в рамках гарантированной медицинской помощи и социального страхования. Также по-прежнему будут устанавливаться предельные цены на антиковидные препараты, пока продолжается пандемия.

Агентство, конечно, рассказывает нам, что «принимаемые меры позволят развить здоровую конкуренцию на рынке розничной реализации лекарственных препаратов», но верится в это с трудом. Разворот в политике регулирования на 180 градусов случился неспроста. Поэтому в воздухе витает только один вопрос, вынесенный в заголовок.

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