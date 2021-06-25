Новых политических партий пока не будет 25.06.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 502 0 Политолог Максим Казначеев о «правильных» и «неправильных» общественных движениях Похожие материалы: Мажилис назначил двух новых членов счетного комитета Сенат избрал трех новых судей Верховного суда Казахстана «Война с историей станет основой для «единства народа» в Казахстане?». «Членство в Союзе пока оборачивается для нас больше минусами, чем плюсами». «Как кошмарили бизнес: радикализация масочного режима дошла до абсурда». «32 педофила выйдут на свободу» «Сегодня исполняется два года со дня избрания Президентом страны Касым-Жомарта Токаева». «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?». «Альтаев готов позвать сторонников на улицу, если его партия не будет зарегистрирована» Досмухамбетов об отставке: Это будет определено судебным решением