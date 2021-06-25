В Казахстане две беды: вакцинация и реновация 25.06.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 1023 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 68 Похожие материалы: Добровольно-принудительная вакцинация «Осторожно, индийский штамм!». «Нужно ли вводить обязательную вакцинацию против Covid-19 в Казахстане?». «Населением Казахстана всё сложнее управлять». «Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом?». «Почему Мухтару Тайжану не суждено быть во власти» «Военные базы США в Казахстане: от фактов до истерики в российских СМИ». «Наша власть до сих пор не осознала силу медиа!». «Последствия победы Байбека над Мамаем». «Почему растут цены в Казахстане». «Почему казахстанцы несут деньги в финансовые пирамиды?» И богачей, и бедняков в Казахстане прибавилось Темпы вакцинации в Казахстане снизились – Есмагамбетова