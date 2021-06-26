Зачем боевики уничтожают исторические ценности? 26.06.2021 12:30 Лилия ИГЛИКОВА За рубежом 167 0 Акмарал Баталова о том, что история народа начинается с бережного отношения к своему культурному наследию Похожие материалы: Аль-Фараби. Сохранить право на наследие Львята Халифата – мина замедленного действия? Центральная Азия готова к выводу американских войск из Афганистана Жертвы или всё-таки герои? «Из Казахской ССР на фронта Великой Отечественной ушли 1,2 млн человек». «Национализм vs патриотизм: что возьмет верх в Казахстане?». «На севере Казахстана мы можем потерять население, а не территорию». «Процесс по делу о разжигании национальной розни»