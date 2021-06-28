«Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться?». «Номадический ренессанс вместо столкновения цивилизаций». «Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?». «Уговоры кончились — уколись или… увольняйся»

Сетевой Казахстан 28 июня 2021г.

QMONITOR . KZ . «Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться?» — Одной из самых тревожных тенденций в общественной жизни Казахстана последнего времени становится ее все более ощутимая клерикализация. Увидеть муллу или имама на самых разных мероприятиях, от свадеб и юбилейных торжеств до тризн, – дело привычное. Конечно, в присутствии на них служителей культа нет ничего зазорного, если бы не одно «но»… С некоторых пор муллы и имамы как-то исподволь стали брать на себя инициативную роль. Причем она усиливается прямо на глазах, и ее проявления порой принимают откровенно навязчивый характер. Например, когда во время поминального аса мулла полчаса рассуждает о смысле жизни (это становится чуть ли не традицией), так и подмывает напомнить ему, что люди собрались вовсе не для этого, а он приглашен только затем, чтобы прочитать молитву.

«Чем обернется для Казахстана охлаждение отношений с Китаем?» — Геополитические тучи продолжают сгущаться над Казахстаном, вынуждая его переходить от многовекторности к более прагматичной внешней политике, дабы избежать конфликтов с крупными соседними державами и не стать «марионеткой» в руках противоборствующих сторон. О том, какой видится наиболее оптимальная линия поведения в отношении России, с политологом и географом Маратом ШИБУТОВЫМ мы говорили две недели назад. Сегодня настала очередь Китая.

EXCLUSIVE . KZ . «Номадический ренессанс вместо столкновения цивилизаций» — Итак, куда сегодня власти ведут наш кош? Явно ни к либеральной демократии западного типа, ни по собственному цивилизационному пути, суть главных принципов которых сегодня совпадают. Ко времени пришелся и метамодерн, как выражение духа современности, ее готовности к движению, переменам, консенсусу, соединению противоположностей, сочетанию разных культур и сближению эпох. Что в этот переходный для всего мира и нашей страны момент делает власть? Ослабляет страну, отдавая ее на откуп других цивилизаций, чужих целей и собственных интересов. Время пришло. Надо отправляться в путь, соединяя время и пространство, как поступали номады. К слову, это – третий цивилизационный вызов, который мы, номады, рискуем пропустить.

IA — CENTR . RU . «Номады давно не кочуют» — Президент Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА — У нас стабильно большой процент тех, кто не хотел бы никуда переезжать – это 72-74 %. Оставшаяся группа включает в себя тех, кто хотел бы переехать внутри страны, и потенциальных эмигрантов… Все напуганы пандемией. Многие даже отложили планы выехать за границу на отдых. Если взять вопрос обучения за рубежом, то 11 % опрошенных сказали, что получение зарубежного образования – первый шаг для получения иностранного гражданства.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Политическая ботва картофельных цен» — «Картофельные» блогеры повадились сравнивать цены на корнеплоды и уровень зарплат в Казахстане и где-то, где нас нет. Как всегда, сваливаясь в привычную парадигму: якобы существуют страны, где уровень доходов необычайно высок, зато по расходам – там все задаром. Хайп на повышении овощных цен в последнее время – это святое. Все усиленно ищут козла отпущения, предлагая на его роль правительство. Вот только когда подорожание носит глобальный характер, а Казахстан является частью единой системы, то очень трудно идти не в ногу, даже когда модель валится в кризис. Раз уж на щит подняли ответственность, то делить ее нужно пропорционально вкладу в сегодняшнее положение дел.

CARAVAN . KZ . «Какие продукты в Казахстане подорожают следующими» — Не успели казахстанцы привыкнуть к “золотым” картошке и морковке, как их пугают существенным повышением цен на мясо, ибо во многих регионах травы и сена практически нет. Неочевидны и перспективы снижения цен на овощи, ведь уже созревший урожай в южных областях просто нечем убирать. Следующими на очереди на подорожание – бахчевые, капуста. Так и хочется, как в советском фильме, сказать: “Огласите весь список, пожалуйста!”. Ну мы и сказали. А умные люди порассуждали о том, что из еды может стать в Казахстане новым биткойном.

TIME . KZ . «Уговоры кончились — уколись или… увольняйся» — Всю уходящую неделю казахстанцев бросало то в жар, то в холод. И ковид только отчасти тому причиной! Заявления официальных лиц о том, как будет теперь проходить добровольная вакцинация и для кого она станет принудительной, были похожи на разведку боем по всем фронтам. Начать решили по-доброму, помня о страстной любви соотечественников ко всякого рода розыгрышам, когда любителей халявы сотнями разгоняли с площадей, напоминая о карантинных ограничениях. В ход пошли электросамокаты, смартфоны, путевки на курорт, машины и даже квартиры. Поможет? Не факт. Тогда решили закрутить гайки — сделать вакцинацию обязательной для отдельных (!) категорий граждан.

«Алматы: с прицелом в будущее» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ поделился с журналистами планами развития города в социальном и экономическом направлении. Пресс-конференция проходила в онлайн-формате. Такие меры предосторожности из-за коронавируса.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?» — Скажу, как житель Алматы, однако переживающий за все города и регионы Казахстана – в ряде наших городов вандалы не просто разграбили города, но они ими управляют. Когда мы привычно критикуем правительство и министров, из-под зоны обстрела часто ускользают региональные акимы, которые вообще-то и руководят страной и ее частями. Можно указать, что они подчиняются и отчитываются президенту, однако именно они и отвечают за развитие государства, общаются с жителями и распределяют бюджет.

LITER . KZ . «Ее можно было спасти: астанчане почтили память девочки, умершей после посещения стоматологии» — Жители Нур-Султана несут игрушки и цветы к стоматологии, где впала в кому трехлетняя Алиса ЗЕЛЕНАЯ, и впоследствии, через полтора года скончалась.

AZATTYQ . ORG . «Китайский Didi, вытесняющий «Яндекс», и попытки «заставить замолчать» «Атажұрт»» — Кто пытается закрыть youtube-канал организации «Атажұрт», защищающей права мусульман в Синьцзяне? Вытесняет ли китайский Didi «Яндекс» с рынка такси Казахстана? Может ли стратегия национальной безопасности Казахстана решить текущие актуальные проблемы? Эти и другие вопросы затронули зарубежные СМИ на уходящей неделе.

KURSIV . KZ . «Как и зачем в Казахстане снимают сериалы» — После бума казахстанских веб-сериалов, раскачавших ютуб-аудиторию и собравших многомиллионные просмотры, тема производства сериального контента стала трендовой. Кто производит отечественные сериалы и для кого – в репортаже «Курсива».

EXK . KZ . «Экс-солист группы «Дос-Мукасан»: Талгат Мусабаев не бил девушку с собакой» — Экс-солист легендарной группы и доктор технических наук Мейрбек МОЛДАБЕКОВ прогуливался вместе с Талгатом МУСАБАЕВЫМ в Триатлон-парке, когда произошел конфликт с девушкой. Теперь аксакал решил рассказать, что произошло, общественности. По его словам, они с Талгатом Мусабаевым шли по пешеходной зоне. Девушка шла навстречу с собакой без намордника, на поводке.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.