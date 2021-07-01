Казахские нацпаты – пособники Кремля? 01.07.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 1205 0 Пётр Своик о ЕАЭС и глобальной трансформации мира Похожие материалы: Казахи во всех окопах «В условиях любых вызовов необходимо сохранять суверенитет Казахстана». «Казахстан дрейфует от России». «За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана». «Освоить Кашаган за 130 лет – бред или реальность?» Территориальная целостность и русский язык в Казахстане «Как российские врачи спасли Назарбаева от коронавируса». «На пять мечетей приходится шесть школ. Какое будущее мы строим нашим детям?». «Половина казахстанцев не способна критически оценивать и анализировать прочтенную информацию»