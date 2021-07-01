Казахстану негоже быть дровами геополитического костра 01.07.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 1036 0 Историк Булат Султанов о треугольнике РФ – США – КНР и Казахстане Похожие материалы: Война Миров. Накануне большого геополитического торга «Противостояние России и США: какую позицию занять Казахстану?». «Шум вокруг заявления Токаева. Можно ли прощать ошибки чиновникам?». «Осенью случится новый пик заболеваемости коронавирусом». «Почему материнская смертность зашкаливает?» Сирены включат 29 июня по всему Казахстану Казахстану до конца лета ограничили допустимый объем экспорта гречихи