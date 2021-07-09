Памятники превращают политического лидера в лишь повод для эмоций 09.07.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 58 0 Марат Шибутов о ценностях примитивного общества Похожие материалы: Токаев, Мусабаев… Должности обязывают «Осторожно, индийский штамм!». «Нужно ли вводить обязательную вакцинацию против Covid-19 в Казахстане?». «Населением Казахстана всё сложнее управлять». «Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом?». «Почему Мухтару Тайжану не суждено быть во власти» «Антикор» должен разумно подходить к выполнению стоящих перед ним задач – Токаев «Не надо бояться развала такого госаппарата» Территориальная целостность и русский язык в Казахстане