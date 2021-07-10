Джут – показатель провальной политики власти 10.07.2021 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 170 0 Балташ Турсумбаев о массовой гибели скота в Казахстане и неспособности правительства решить вопросы обеспечения продовольственной безопасности Похожие материалы: Штамм «Дельта» в Казахстане – власти переходят к жестким мерам Власти Казахстана одобрили проект соглашения о военном сотрудничестве с Афганистаном Власти Казахстана считают преждевременным введение запрета на экспорт овец «Осторожно, индийский штамм!». «Нужно ли вводить обязательную вакцинацию против Covid-19 в Казахстане?». «Населением Казахстана всё сложнее управлять». «Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом?». «Почему Мухтару Тайжану не суждено быть во власти» «ЕАЭС превращается в главную угрозу для его членов». «Переброска воды из Сибири в Центральную Азию: хоронить проект рано». «У нас нет хороших акимов, только средние, плохие и очень плохие». «Богатые рвутся к власти: бизнес-империи депутатов шымкентского маслихата»