Касым-Жомарту Токаеву не хватает полномочий 12.07.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 257 0 Политолог Максим Казначеев об итогах расширенного заседания правительства за I полугодие Похожие материалы: Работники нефтегазового месторождения обратились к Токаеву в Мангистау Токаеву пожаловались на проблемы из-за расхождения данных ПЦР-лабораторий Годунова представила Токаеву выводы об исполнении республиканского бюджета на 2020 год Досаев доложил Токаеву об улучшении перспектив роста экономики и ускорении инфляции Недовольные МИОР журналисты обратились к Токаеву – вместо него из Акорды «ответило» МИОР