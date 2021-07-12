Осенью мясо может подорожать до 4500 тенге за килограмм 12.07.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Экономика 81 0 Обозреватель АПК Кирилл Павлов о засухе, отсутствии запаса кормов и предстоящих ценах на мясо Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Самая дорогая недвижимость в Казахстане Спрос Китая на мясо, масла и соль превышает возможности Казахстана в четыре раза – МТИ Джут – показатель провальной политики власти Отвечающие спросу ЛОВ финкомпании в Казахстане начнут выявлять осенью — АРРФР РК Токаев примет участие в VI Каспийском саммите в Ашхабаде осенью текущего года