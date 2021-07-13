Раскрывая всемирный заговор

Нет, я серьёзно. Давайте попробуем понять, как устроена мировая афера под названием «COVID 19»

Хватит ловить вакцинаторов на мелких несуразностях. Хватит многозначительно недоговаривать, закатывая глаза. Глянем на вещи прямо и трезво. Может нам удастся развидеть общий план рептилоидов.

Итак, если история с пандемией это грандиозный обман, то с чем его можно сравнить? Не с чем. Обманов такого масштаба мир не знал. Никогда раньше двести президентов и премьер-министров не затевали сообща «разводку» населения всей планеты. Или они и в этот раз не затевали? А их самих разводят втёмную. Или, как ещё говорят, «они всё понимают без слов».

Но кого именно понимают без слов двести президентов и премьеров? Пытаюсь представить. Возможно, Клаус Шваб и Джордж Сорос года три назад собрали узкий круг хозяев мира (от постсоветского пространства присутствовал Чубайс) и на этой сходке было решено, что пора остановить рост населения Земли. Или – что привести землян к тотальной покорности. Или то и другое сразу. В качестве инструмента выбрали создание смертельной угрозы и «спасение от угрозы» через все вот эти странные меры. Через локдауны, напоминающие концлагерь. Через загадочную вакцину. Через раздачу «жёлтых звёзд» непривившимся.

И тут возникает первый большой вопрос. Собственно, я уже его задал. Как главные рептилоиды коммуницируют с президентами и премьерами? Мы должны или допустить, что мир опутан густой сетью заговорщиков, и в афере участвуют не только 200 президентов и премьеров, но и 200 спецслужб (на самом деле их больше), а также в ней участвуют десятки тысяч «просто богатых людей» (не рептилоидов и даже не олигархов) с очень разными интересами и большими возможностями. Участвует огромное количество учёных и квалифицированных врачей. Не говоря о журналистах-расследователях, готовых отца родного продать, чтобы разоблачить заговорщиков и прославиться на весь мир.

Рептилоиды взяли всю эту разношёрстую публику в долю? Обманули? Запугали? Или, опять же, всех используют втёмную?

Но есть страны, где уровень доверия к правительству довольно высок. Где президент или премьер это не фараон, не базилевс, а представитель среднего класса. Его семья ходит в ту же поликлинику, что и соседи по дому. Наверное, этому премьеру, чтобы он хотя бы задумался на такую экзотическую тему – не поучаствовать ли в обмане своего населения под руководством рептилоидов – надо подробно разъяснить характер заразы, при помощи которой хозяева мира собрались обдурить землян. Точно и достоверно указать степень её опасности, степень контролируемости. Очертить границы экономического провала, в который предполагается погрузить мир. Обозначить сроки выхода.

Задумчивых президентов и премьеров наберётся много, и утечка секретной информации почти неизбежна. Или надо этих людей смертельно напугать? Значит, у рептилоидов есть наёмные убийцы, которые запросто проходят сквозь все службы безопасности. А может вопрос с сомневающимся премьером решается деньгами? Но сколько денег надо дать небедному и довольному жизнью человеку, чтобы он согласился – вслепую – подвергнуть огромному риску свою семью, своих друзей, свою страну? Нет, у меня тут балансы категорически не бьются.

Хотя вот по другой конспирологической версии ковид не намного страшнее гриппа. И задачи истребить человечество у рептилоидов нет, а есть задача переформатировать мир, привести его к покорности. И заработать много денег на вакцине. Однако цифры, которые при этом называют, выглядят скромно. Что такое десятки миллиардов долларов по сравнению со всемирной паникой? С замедлением и остановкой целых отраслей экономики. Да, бигфарма, производители и продавцы медпрепаратов, в частности, вакцины, наверное, хорошо зарабатывают на пандемии. Складывают в карманы те самые десятки миллиардов. Но вы же не хотите сказать, что бигфарма это и есть рептилоиды? Что как раз они и вертят миром? А все другие миллионеры и миллиардеры, которые не имеют отношения к фармацевтике, покорно несут убытки на сотни миллиардов и на триллионы?

Насчёт приведения к покорности: тут ситуация действительно мутная. С одной стороны, условные мировые элиты, возможно, в самом деле не прочь «построить» остальных землян. Превратить в послушную биомассу. Но почти все эти локдауны и дикие нагромождения несуразностей вокруг вакцинации можно объяснить и без всемирного заговора. Давайте на минуту ожесточеньем воли представим, что не было никакой дьявольской вечери рептилоидов. Что хитрый вирус с винтом и лабиринтом смастерили для войны, на всякий случай, однако он вырвался на волю в результате утечки, и теперь никто в мире не знает, что с ним делать. Наука как всегда даёт противоречивые рекомендации. Причём, сразу после их появления находятся вирусологи-расстриги, которые разоблачают коллег, эти рекомендации давших. Так устроен свет. Разоблачителей жадно слушают. Это провоцирует новых ковид-диссидентов с научными степенями на ещё более решительные альтернативные высказывания – и картина в головах у обывателей окончательно запутывается. А вакцина тем временем всё-таки работает. Не сильно снижая количество заболевших, она в десятки раз снижает число умерших. Это вполне убедительно доказывает, например, статистика заболеваемости и смертности от ковида в России, где привиты менее 20 процентов населения и в Великобритании, где привиты 70 процентов.

Серьёзным аргументом, вроде бы подтверждающим наличие мирового ковид-заговора, является то обстоятельство, что на стороне вакцинаторов сплочённо выступают Прогрессивные Дуры. Глядя на них, не знающих сомнений, по-хунвейбински туго накачанных идеями (правда, идеи американские, а не китайские, и обычно те же дамы несут в наши края свет демократии) – сразу думаешь: да вот же он, заговор. Вот продукт умелой дрессировки, пушечное мясо рептилоидов. Но не спеши, дорогой незнакомый друг, с такими выводами. Ты ведь тоже, наверное, помнишь прогрессивных комсомольских дур. Таких же незамутнённо-решительных. Им всё на свете было понятно, и все несогласные были дураки. А до комсомолок зажигали суфражистки. Это гендерное явление, гормональное.

В общем, я пока пришёл к выводу, что с верой в ковидный заговор это как с верой в Бога. Одни умные образованные люди верят, что Бог есть. Знаю доктора биологических наук, который говорит: «Ну не могла ДНК появиться сама собой! Это в принципе исключено» – и смеётся над невеждами-атеистами. А другой доктор биологических наук в это время смеётся над невеждами-верующими. Кстати, в религиозной системе координат загадочная история с пандемией может быть объяснена сразу вся, до последнего винтика, до пылинки. Через тех самых всадников Апокалипсиса. Но конец света и в былые времена ожидали много раз, даже пахать-сеять прекращали. А конец не приходил, и ждуны помирали с голоду. Поэтому давайте в этот раз с апокалиптическими прогнозами торопиться не станем.

Был в средние века такой монах и философ Уильям Оккам. Он придумал методологический принцип, который теперь называют «бритва Оккама». В самом коротком изложении принцип выглядит так: «Не умножай сущности сверх необходимого». Если некое явление можно объяснить просто, надо отсекать более сложные объяснения, в них нет необходимости. Я не уверен, что принцип Оккама имеет прямое отношение к нашей истории. Поскольку простое объяснение – то, которое без заговора – не даёт всех ответов на вопросы. Может со временем даст. Но ведь и сложное объяснение, которое с заговором, всех ответов не даёт. И даже половины. Я добросовестно попытался собрать этот паззл, и ничего пока не получилось. Может у вас получится? Объявляется конкурс на самое непротиворечивое конспирологическое объяснение всей этой катавасии. Излагайте ваши версии в комментариях к моей заметке.

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