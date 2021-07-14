«Данияр Ашимбаев: Некоторые министры и акимы заслуживают пинка под зад». «Непотопляемый аким: феномен Сагинтаева». «Мегаполисам нужны хорошие руководители». «Вузовских грантов все больше, а толковых специалистов все меньше»

Сетевой Казахстан 14 июля 2021г.

TIME . KZ . «Данияр Ашимбаев, политолог: Некоторые министры и акимы заслуживают пинка под зад» — Расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, закончившееся отставкой Сапархана ОМАРОВА с поста министра сельского хозяйства, обнажило большой пласт острых проблем в стране. Это и ухудшающаяся ситуация с коронавирусом, и отсутствие выбора вакцин, и снижение показателей здоровья нации, и рост инфляции, и многое другое. Все эти проблемы четко обозначил глава государства. По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, прошедшее заседание оставило после себя ощущение системного идейного и организационного паралича власти, о чем он заявил в интервью газете “Время”.

«Завтра будет дешевле, чем сегодня» — Министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ не смог сразу ответить на вопрос, чувствует ли он свою вину за подорожание овощей. На брифинге в СЦК на него посыпался град вопросов о ситуации на отечественных прилавках.

IA — CENTR . RU . Данияр АШИМБАЕВ – «Непотопляемый аким: феномен Сагинтаева» — Один коллега на днях выдвинул такую теорию: президент на самом деле скрытый антиурбанист, который исходит из необходимости уничтожения мегаполисов как вреда общественному развитию. Поэтому САГИНТАЕВ и КУЛЬГИНОВ были выбраны в акимы с тем, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой комфортного и безопасного проживания в крупных городах. Они сами, может, об этой миссии и не догадываются, но президент знает, что делает. Похоже, это единственное объяснение.

TURANPRESS . KZ . Сания АБЕНОВА — «Мегаполисам нужны хорошие руководители» — Нур-Султан и Алматы остаются полигонами, на которых испытывают худшие методы управления… Приходится констатировать, что два наиболее богатых и развитых города республики служат не источником здоровых инноваций и успешной борьбы с пандемией, напротив – мегаполисы деградируют в ускоренном режиме.

KAZPRAVDA . KZ . Карим МАСИМОВ, генерал-лейтенант национальной безопасности, Председатель Комитета национальной безопасности – «Безупречно служить Родине» — В год, когда наша страна отмечает юбилей – 30-летие Независимости, 13 июля – День органов национальной безопасности Республики Казахстан – приобретает особое значение, став символом верности долгу и безупречного служения Родине… Вступая в юбилейный год независимости нашего государства, хочу подчеркнуть, что Комитету национальной безопасности по плечу решать самые сложные задачи. Мы научились действовать на упреждение, восстановлена элитарность и престижность службы в КНБ, и все больше молодых людей посвящают свою жизнь делу обеспечения безопасности нашей Родины. КНБ пользуется заслуженным доверием народа и Президента Казахстана. И это ко многому обязывает.

QMONITOR . KZ . «Казахстан перед Олимпиадой: наших становится все меньше и меньше…» — Считанные дни остались до открытия летних Игр в Токио, которые, хоть и проходят на год позже положенного срока, сохранили свое первоначальное название «Олимпиада-2020». Каким будет на них численный состав казахстанской делегации, как он изменился по сравнению с прошлыми олимпийскими циклами, в каких видах спорта наши атлеты добились прогресса, а в каких, напротив, сдали свои позиции? Попытаемся разобраться.

«Вузовских грантов все больше, а толковых специалистов все меньше» — Курс на повышение доступности высшего образования, взятый нашим государством несколько лет назад, конечно, не может не радовать, но даже в таком благородном деле, считают эксперты, есть риск перегнуть палку и получить не тот эффект, на который рассчитывали. Наоборот, с каждым годом в стране растет дефицит кадров самого разного профиля. Чем можно объяснить такой парадокс? И какие следует провести реформы, чтобы выправить ситуацию? Поговорить на эту тему мы решили с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

365 INFO . KZ . «Уровень воды в Балхаше еще не проблема, но уже угроза» — Чиновники и эксперты спорят, грозит ли уникальному озеру судьба Аральского моря. На фоне последних новостей из западного Казахстана, где засуха «косит» целые поголовья скота, общественность активно обсуждает еще одну проблему — обмеление уникального озера Балхаш.

«Появятся ли в Казахстане налоги для богатых, и как это воспримут бедные?» — В правительстве заявили, что могут «вернуться к рассмотрению вопроса введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога». Правда, только после перехода к обязательному всеобщему декларированию. То есть чем больше человек зарабатывает, тем больше для него будет процентная ставка налога. Сергей ЛЫСАКОВ, руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade, считает, что торопиться с этим вопросом не следует. Особенно с учетом текущего кризиса.

KURSIV . KZ . «Сколько лет копить казахстанцам для покупки квартиры за 20 млн тенге» — Среднестатистическому жителю Казахстана для покупки квартиры за 20 млн тенге потребуется 25 лет и 3 месяца при условии, если он будет откладывать на депозит 10% от зарплаты ежемесячно. Быстрее всех достичь эту цель смогут жители Атырауской области. Им потребуется примерно 19 лет и 9 месяцев из расчета средней зарплаты в 405,8 тыс. тенге по данным Бюро Национальной статистики. Чистыми на «руки» с учетом вычета одной минимальной зарплаты люди в области получают 325,6 тыс. тенге. Соответственно, в месяц они должны будут направлять на депозит 32,6 тыс. тенге.

EXK . KZ . «Паломники спешат увидеть тысячелетнее дерево в пригороде Туркестана» — Сотни паломников и туристов ежегодно съезжаются в древнее село Карнак, чтобы своими глазами увидеть священное тутовое дерево, которому больше тысячи лет. Считается, что прочтенные возле старожила молитвы обретают особую силу. Побывала у карнакского долгожителя и корреспондент ЭК.

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