США куют союз России и Китая 14.07.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 132 0 Востоковед Адиль Каукенов о сближении Москвы и Пекина под давлением Вашингтона Похожие материалы: Война Миров. 100 лет Коммунистической партии Китая Правилами YouTube воспользовались для блокировки казахских правозащитников из Китая – СМИ Сторонники арестованного за протест у консульства Китая в Алматы намерены стоять всю ночь «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовал с космодрома «Байконур» Пикетирующих консульство Китая вновь задержала полиция в Алматы