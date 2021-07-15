Когда есть богатый «папа»…

Главный холдинг страны на перепутье: жить за государственный счет или рассчитаться по своим долгам?

Почти 10 млн. тенге за 1 простую акцию! На днях стало известно, что Совет директоров фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» принял решение разместить 1 тыс. простых акций по цене 9 923 089 тенге за одну бумагу. Очень дорогая. Но покупатель есть – это акционер ФНБ. И у него право преимущественной покупки.

Как далеко уходит от рынка «Самрук-Казына» и что ожидает ее там, за поворотом? На вопросы интернет-газеты ЗОНАКЗ отвечает руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков.

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– С какой целью, на ваш взгляд, ФНБ решил «потрясти» своего единственного акционера, «папочку» — ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК»? Как часто наши управляющие холдинги практикуют такой способ фондирования?

– Фонд «Самрук-Казына» регулярно привлекает средства государства на финансирование различных проектов. Каналы привлечения этих средств различные – это и займы, выдаваемые правительством, разумеется по нерыночным ставкам, это размещение акций среди своего единственного акционера.

Таким же каналом привлечения средств можно считать невыплату дивидендов своих дочерних организаций. Причем, последние два варианта являются фактически бесплатным привлечением средств.

Совсем недавно было объявлено о том, что КТЖ, которая по итогам 2020 года показала прибыль в 16,2 млрд. тенге, не выплатит дивиденды. Казахтелеком при консолидированном чистом доходе в 63,4 млрд. тенге выплатит лишь 30% в виде дивидендов, Самрук-энерго на дивиденды направит 40% прибыли.

То есть мы видим, что просьба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о выплате 100% чистого дохода в марте 2020 годы не была услышана. Не воспринято и постановление правительства об обязанности государственных АО и ТОО направлять на выплаты дивидендов не менее 70% чистого дохода.

В принципе, это далеко не первый случай привлечения средств Фондом «Самрук-Казына» таким способом. В 2020 году в уставной капитал Фонда было внесено 26 млрд. тенге, а в 2019 году 95,196 млрд. тенге.

– Насколько цена на 1 простую акцию адекватна?

– Что касается цены текущего размещения акций Фонда «Самрук-Казына» в 9 923 089 тенге за одну бумагу, то она представляется несколько завышенной с учетом совокупного объема активов Фонда в 28 трлн. тенге по данным на 1 квартал 2021 года.

С другой стороны, ввиду нерыночного характера размещения акций в расчет цены могут приниматься самые различные факторы.

– На какие цели, по вашему мнению, могут быть потрачены деньги?

– Если смотреть на финансовую отчетность ФНБ «Самрук-Казына», то фонд продолжает наращивать инвестиции в некоторые дочерние компании, такие как «Объединенная химическая компания», «Самрук-Казына Инвест», «Казпочта», «Самрук-Энерго». Среди всех дочерних организаций выделяется, ОХК, в которую в 2020 году вложено 66,8 млрд. тенге. И это при том, что с 2017 по 2019 год Фонд уже вложил в эту компанию 360 млрд. тенге.

Одновременно ФНБ начал активно гасить ранее выданные займы правительства. В 2020 году долгосрочные обязательства Фонда перед правительством РК сократились с 622,3 млрд. тенге до 562,45 млрд. тенге.

Здесь, правда, стоит сразу сказать, что помимо погашения долгов перед правительством, Фонд в 2020 году выплатил государству 120 млрд. тенге в виде дивидендов. В 2019 году на дивиденды было направлено лишь 63,75 млрд. тенге.

– Насколько отдаляется перспектива «Народного IPO», пока существуют столь простые и в то же время стопроцентно верные схемы увеличения капитала?

– Что касается проведения «Народного IPO», то все же хочется надеется, что после заявления президента о важности IPO ряда крупных компаний Фонда «Самрук-Казына» и безусловном приоритете этих IPO они будут проведены довольно скоро.

В свете наблюдаемого изменения политики ФНБ в сторону сокращения фактических субсидий со стороны государства и возврата ранее выданных займов, возможно, и для Фонда этот вопрос становится более актуальным.

– В марте сменился председатель правления ФНБ и обновился руководяший состав фонда. Кто заступил на вахту, по вашему мнению — последователи или реформаторы? Что ожидать от Саткалиева и К?

– Если говорить о нынешнем руководстве Фонда, то понятно, что в текущем году «управленческая реформа» Фонда оказалась более чем тотальной. Произошла не только смена правления и Совета директоров, где стало больше государственных служащих, но и перемещения в руководстве дочерних организаций. На мой взгляд, нельзя сомневаться, что руководство фонда проводит политику, резко контрастирующую с интересами руководства РК.

Можно сказать, что нынешнее руководство фонда сохранит преемственность политики. Возможно, некоторым образом будет повышаться эффективность работы государственных компаний, входящих в СК. Нынешнее руководство Фонда, вероятно, будет более сговорчиво в плане проведения IPO госкомпаний, входящих в его структуру. Однако говорить о каких-то значительных реформах в политике и операционной стратегии ФНБ «Самрук-Казына» я бы не стал.

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