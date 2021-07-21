«Токаев дал месячный срок правительству на исправление эпидситуации». «Токаев, Мамин, Сагинтаев… Список Pegasus Project о взломах и шпионаже пополнился новыми именами». «Какая судьба ждала казахов в случае сохранения СССР?»

Сетевой Казахстан 21 июля 2021г.

TIME . KZ . «Убеждать, а не заставлять» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поставил троечку некоторым чиновникам за их слабые усилия в борьбе с коронавирусом. Он дал месячный срок правительству на исправление эпидситуации. Второго предупреждения не будет. В понедельник глава государства провел рабочее совещание с членами кабинета министров по ситуации с COVID-19. Журналистов на мероприятие не допустили. Текстовую трансляцию из зала заседания вел твиттер Акорды. Токаев без длинных вступлений сразу перешел к самому главному — В последнее время резко возросло количество людей, инфицированных коронавирусом. Ежедневно регистрируют более пяти тысяч пациентов… В столице она особенно тяжелая. Большинство регионов находятся в “красной” зоне. Число пациентов с тяжелыми и очень серьезными заболеваниями растет с каждым днем. К сожалению, мы теряем своих граждан, — констатировал президент.

AZATTYQ . ORG . «Токаев, Мамин, Сагинтаев… Список Pegasus Project о взломах и шпионаже пополнился новыми именами» — Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расширил список лиц, имеющих отношение к Казахстану, чьи телефоны могли быть взломаны с помощью шпионской программы Pegasus. Всего обнародовано восемь имен. Список пополнился именами президента, премьер-министра и акима Алматы. Всего в «казахстанском секторе» списка телефонов, утверждают расследователи, около 2000 номеров.

«Расследование OCCRP: Казахстан использует шпионскую программу, чтобы следить за журналистами» — Правительства ряда стран, включая Казахстан, пользуются шпионской программой Pegasus, разработанной для слежки через мобильные телефоны, чтобы контролировать действия журналистов и общественников. Это выявил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Казахстанские медиаэксперты считают, что информация о слежке за журналистами — не новость, но доказательства этого впервые звучат на таком высоком уровне.

QMONITOR . KZ . Бауыржан МАХАНОВ – «Какая судьба ждала казахов в случае сохранения СССР?» — Недавно QMonitor.kz предложил ряду известных общественных деятелей поразмышлять на тему «Что было бы с Казахстаном, если бы СССР не распался?». Кому-то из читателей эта затея показалась бессмысленной, а некоторые и вовсе сочли ее провокационной. Но есть и немало таких, кто задумывается над вопросами подобного рода. Автор этих строк из их числа и потому тоже решил внести свои «пять копеек» в дискуссию.

«Почему киргизы и узбеки увидят Олимпиаду, а казахи – нет?» — Мы долгое время убеждали себя в том, что Казахстан является безусловным лидером среди стран Центральной Азии и одним из флагманов на постсоветском пространстве. Но сегодня этот самый лидер не в состоянии обеспечить даже телевизионные трансляции с Олимпийских игр, до начала которых осталось всего три дня, а соседний Кыргызстан, на который мы посматривали свысока как на аутсайдера, покажет их на своих национальных телеканалах.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Местное самоуправление по-казахстански: а что не так? Часть 1» — Многозначительное и поучительное событие с неизбежными серьезными последствиями готовится сейчас в Казахстане. Правительство страны представило на утверждение президента новую Концепцию местного самоуправления, в то же время вовсю идет подготовка к назначенным на 25 июля выборам акимов городов районного значения и сельских акимов. Многозначительность же и поучительность здесь в том, что все это в Казахстане уже было, и не однажды.

TURANPRESS . KZ . «Казахстану угрожает дефицит воды» — В стране принята программа управления водными ресурсами, постоянно вносятся поправки в соответствующее законодательство, но проблема нехватки воды лишь обостряется.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Тусупова: Основная проблема наших ученых – лень» — Продолжение интервью с известным казахстанским экспертом, ученым-гидрологом Камшат ТУСУПОВОЙ. Госпрограмма по обеспечению сельчан питьевой водой должна писаться не чиновниками, а учеными, в том числе гидрологами и экологами. Вот только квалифицированных кадров в науке, способных предложить нестандартные решения, катастрофически мало. О том, почему так вышло – в продолжении беседы «Ведомостей Казахстана» с PhD шведского университета Лунда Камшат Тусуповой.

365 INFO . KZ . «Дорожное движение: стране нужна новая система управления» — Интенсивность городского движения с каждым годом усиливается. Старые дороги и схемы регулирования движением уже не справляются с современными вызовами. Вводимые якобы инновационные системы помогают мало, а в некоторых случаях даже мешают нормальному транспортному потоку.

TENGRINEWS . KZ . ««Не надо их туда-сюда футболить». Как переселенцы с юга на севере свет искали» — Эта история о том, как семья из солнечного Туркестана (а точнее из Туркестанской области) перебралась в Северный Казахстан, но столкнулась с отсутствием элементарного… Сразу хочется их спросить про разницу жизни на севере и юге, но Алимбековых беспокоит совсем не это. Есть проблемы поважнее — «Мой сын и брат приехали сюда два месяца назад. Им обещали, что все доделают в течение двух недель, сказали: «Не беспокойтесь, переселяйтесь». Мы верили, два месяца прошло, нет света, нет воды, дорога тоже плохая», — говорит аксакал Балгабай АЛИМБЕКОВ.

KAPITAL . KZ . «Наш ответ инфляции» — По итогам июня годовая инфляция в Казахстане ускорилась с 7,2% до 7,9%, а учитывая, что основные проинфляционные процессы начались около года назад — в ближайшие месяцы, к сожалению, стоит ожидать ее дальнейший разгон. Механизмы сдерживания цен, которые активно используются в Казахстане — не работают, от слова совсем, а те, что действительно могут работать — покрывают недостаточный объем рынка. Например, доля продукции из стабфондов на рынке составляет не более 4%. Об этом говорил и президент, поручая пересмотреть действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. Однако на разработку новых — требуется время, а цены растут прямо сейчас.

NOVGAZ.COM . ««А что с ЛРТ, кто знает?»» — 28 мая в Нур-Султане огласили приговор по одному из самых громких дел в истории Казахстана. Семерых обвиняемых в хищениях при строительстве легкорельсового транспорта «Астана LRT» приговорили к срокам от семи до десяти лет. Однако на этом эпопея с надземным метро, начавшаяся еще в 2005 году, не закончилась — теперь власти планируют до конца лета найти инвесторов, чтобы завершить проект. На это, по предварительным оценкам, понадобится не меньше миллиарда долларов, колоссальная для страны сумма. «Медиазона» разбиралась, как проект «Астана LRT» из технологического чуда стал национальным мемом и символом масштабной коррупции.

LITER . KZ . «За что точно придется платить казахстанцам в общественных местах, объяснил юрист» — Нужно ли казахстанцам платить за разбитую посуду в кафе, парковку вдоль дороги или товар со «старым» ценником? Казахстанский юрист Максим МОСТОВИЧ рассказал, в каком случае закон защищает покупателей и предпринимателей. Если за разбитую бутылку сока в магазине можно не платить, то за разбитую в кафе посуду уже придется.

CARAVAN . KZ . «Из криминального авторитета в «народного героя»: как Дикий Арман стал настоящей интернет-знаменитостью для казахстанцев» — Какие моменты из бурного криминального прошлого Армана ДЖУМАГЕЛЬДИЕВА считаются самыми громкими, в каких преступлениях он был замешан, и как из криминального авторитета Дикий Арман стал народным любимцем, которому посвящают песни и стихи… Еще во время пика пандемии Дикий Арман и вовсе попал на волну успеха, а все благодаря нерасторопности чиновников. Пока госслужащие уверяли казахстанцев, что дефицита лекарств нет, а забитые больницы всем мерещатся, криминальный авторитет бесплатно предоставил медикаменты не только нуждающимся, но и медработникам.

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