«К испытанию вакцины принуждать нельзя»

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Врач-реабилитолог Айна Бакеева о подмене понятий «вакцинация» - «испытание вакцины» и о том, что коллективный иммунитет должен опираться на статистику, а у нас её нет