«К испытанию вакцины принуждать нельзя» 22.07.2021 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 56 0 Врач-реабилитолог Айна Бакеева о подмене понятий «вакцинация» - «испытание вакцины» и о том, что коллективный иммунитет должен опираться на статистику, а у нас её нет Посмотреть на RuTube Похожие материалы: За последствия вакцинации никто не будет отвечать «Сункар» неудобен дипломированным и недипломированным проходимцам Страх – лучший инструмент для управления людьми? «Обязательная вакцинация может разрушить ДНК общества» Касым-Жомарту Токаеву не хватает полномочий