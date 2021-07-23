Человек, который смеётся

Господа цыгане! «Величальную»!

Прощальным костром догорает эпоха Назарбаева.

А Джаксыбеков, преданнейший нукер из ближнего его круга, по-прежнему молодцеват, подтянут и хронически улыбчив.

Адильбеку Рыскельдиновичу всего – 67.

Вокруг черт-те что творится, а он (далее — АР авт.) демонстрирует завидное душевное здоровье. И аппетит, должно быть, хороший, и спит крепко, без кошмаров. И печень без признаков камней.

С таким счастьем и на свободе?

Иногда, чтобы составить достоверный психологический портрет известного человека, я проверяю, кто и когда написал о нём статью в Википедии. По тону её всякий хоть немного внимательный человек может сделать вывод, проплачен текст или нет.

О Джаксыбекове навикипедил некто Кокин, Егор Иванович, с никнеймом Kай. Аккуратную статью спроворил, не придерешься. Без недомолвок и суетливых поправок. Если помните, Каем звали мальчика, составляющего слово «вечность» из четырех букв.

Что нам вообще известно о государственном деятеле, предпринимателе, кандидате экономических наук Джаксыбекове? Кроме того, что построил дом, посадил дерево и вырастил сына. Не будем мелочиться, считая дома и деревья.

Поговорим о Джаксыбекове джуниоре. У других наших госдеятелей сыновья как сыновья. Пьют, бузят, закидываются дрянью. Давят мазераттями непроворных жаяу. С места происшествия сбегают зигзагами и огородами. Потом оказывается, что за рулем был шофёр папы. Домогаются хорошеньких простолюдинок и даже насилуют их. А по делу проходят свидетелями. Это другие джигиты, из плебеев, насильничали, а мажорик (имя впишите сами) только смотрел и стеснялся.

За сыном Джаксыбекова ничего эдакого не замечено. Известно только, что он прочно обретается в списке Форбс. Хороший мальчик. Рентабельный. Личного капиталу 700 миллионов долларов. Эталонный жұрттың баласы.

И супруга у АР в богомерзких Инстаграмах не светится, забугорными вояжами, брюликами и шмотьём не похваляется. Как раньше в деревнях говорили – справна баба.

Но вернемся к Джаксыбекову старшему.

Звание «предпринимателя» АР носит по праву, поскольку в самом деле постоянно что-нибудь предпринимает. Умудряясь при этом не вляпаться ни во что. Как заговорённый. Даже на Компромате.ру о нем всего лишь три упоминания. Тогда как про Утемуратова, например, 31, про Кулибаева – 67.

Фантастическая политическая живучесть АР остается в облаке наших догадок и домыслов. Это же надо уметь – тридцать лет тусить в так называемых высших эшелонах власти и ни разу не угодить в крупный скандал. Может, дело в беспримерной гибкости АР?

Вот прямо скажем – Назарбаев не бог весть какой остроумный человек. Не Жванецкий. Но посмотрите сохранившиеся хроники: за столом президент с дружиной — мрачноватыми мужчинами за шестьдесят. Очки, залысины, пиджаки, галстуки. Усердно чиркают в блокнотах. Сурьёзные, куда бы деться. Но вот лидер свернул с очередной дорожной карты на обочину человеческого разговорца с шуткой юмора.

«Если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется».

Достоевский, «Подросток».

Помня этот совет классика, понаблюдайте за Джаксыбековым. Назарбаев ещё только начинает распутывать бороду замшелого анекдота, а уж у Джаксыбекова губы растянуты, как у дельфина, ну хоть завязочки пришей. Чем сомнительнее шутка, тем громче смеётся Джаксыбеков.

Гуинплен, извините за выражение.

Можно заключить, что это демонстрация принципа «ты начальник, я дурак». Оно верно, да не всё так просто.

Легче сосчитать кресла, на которых Джаксыбеков не посидел. В начале славного трудового пути занимал должности слегка водевильного толка. Несколько даже комичного. Был, к примеру, директором тароремонтной и лесотарной базы. Это производство было любимым лакомством советских фельетонистов, строчивших сатиры под изобретательным заголовком «Тары-бары вокруг тары». Был ревизором в Госкино.

А потом… Как попёрло. Министром обороны был? Был. Государственным секретарем? Да. Советником президента тоже. Акимом Астаны дважды. Администрацией президента заведовал. Послом в России служил. Даже министром индустрии значился.

Где у нас индустрия… Наверное, там же, где аэрокосмическая промышленность.

А вот здравоохранением АР почему-то не командовал. Уберёг Господь. И его, и здравоохранение.

Культурой тоже не дирижировал. И это странно. Он ведь единственный среди акординцев учился не в каком-нибудь заочном заводе-втузе, а в легендарном ВГИКе. Ну и что, что на факультете экономики. Ходил всё же по намоленным коридорам, может, видел там Бондарчука, Габриловича и самого Герасимова. Даром, чать, не прошло?

Не прошло. С годами у Джаксыбекова образовалась слабость к сочинительству. К недержанию речи, выражаясь высокопарно. И чем чаще его тягали из кресла в кресло, тем больше у него образовывалось возможностей дарить свои досуги высокому искусству.

Две книжки накропал. Скучища невыносимая, классическая номенклатурная макулатура. Один только эпизод человеческий – в одной из глав АР переживает, что Сара Алпысовна без шапки. На астанинском морозе. Много вы знаете людей, кого волнует здравие первой леди?

По его сценарию сняли забубенную залепуху «Путь Лидера». Где персонаж, изображающий Назарбаева, на все лады склоняет имя господина сценариста: Адильбек, подай, Адильбек, принеси, Адильбек, унеси!

Фигаро, Фигаро-Фи-и-гаро!

Сочинил сценарий кинокартины «Прыжок Афалины». Сюжет голливудский, леденящий, бюджет безразмерный и неподконтрольный, исполнение казахфильмовское, картина бездарная до изумления.

Фабула такая — некие лиходеи замыслили уничтожить Нурсултана Абишевича и Владимира Владимировича. Не фигурально, а буквально. Физически. В качестве террориста-шахида выбрали, не смейтесь – дельфина. Или, ладно, смейтесь. Примотали скотчем к туловищу особи мощное взрывное устройство и велели плыть к яхте, где Назарбаев и Путин мирно пьют чай со сливками. Чтоб одним махом обоих побивахом.

Злодейский замысел терпит крах. Дельфин отклоняется с заданного маршрута, чтобы спасти какого-то утопающего отдыхающего.

Глупое животное. Ничего доверить нельзя.

***

Удивительная штука – ассоциативная память. При виде Джаксыбекова я почему-то вспоминаю известный рассказ Л. Пантелеева «Честное слово».

Поздним летним вечером автор увидел в парке мальчика, печально стоящего возле будки. Спросил – ты чего тут? Оказалось – большие ребята позвали играть в войнушку. Старший, предводитель ватаги, поставил мальчика часовым — охранять «пороховой склад». Поставить поставил, а домой отпустить забыл.

Большие ребята, они такие. Эти если в свою игру примут, за просто так не отпустят. Вход – один пломбир, выход – десять пломбиров. А ещё они любят прикольных пацанов. Которым пальчик покажешь, а они ржут, будто анаши укурившись.

Из них классные шуты вырастают.

Чу!

АР уже приближается, боже! О, куда мне бежать от шагов моего персонажа!

Господа цыгане! «Величальную»! Ну, хором!

К нам приехал, к нам приехал сценарист наш до-о-рогой!

Адильбеку Рыскельдиновичу!

Мно-о- гая лета!

***

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