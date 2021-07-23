Кто и почему «заказал» Анатолия Кима? 23.07.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 238 0 Юрист, правозащитник Анатолий Ким о противостоянии сил, вносящих изменения и дополнения в законы о защите прав детей Посмотреть на RuTube Похожие материалы: За последствия вакцинации никто не будет отвечать «Обязательная вакцинация может разрушить ДНК общества» Самая дорогая недвижимость в Казахстане «Сункар» неудобен дипломированным и недипломированным проходимцам Страх – лучший инструмент для управления людьми?