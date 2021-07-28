Война Миров. «Северному потоку–2» Вашингтон дал «зеленую улицу»

США смирились с тем, что Германия будет получать газ из России без посредников

На свете не так много инфраструктурных проектов, которые сильно меняют геополитические расклады. «Северный поток – 2» («СП-2») как раз из таких. Отсюда столь мощное противостояние трубопроводу со стороны США, а после выхода из Евросоюза Великобритании – еще и Лондона. Для Вашингтона главной проблемой в стратегическом газопроводе является то, что его последствия невозможно просчитать наверняка. Однако на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президенту США Джо Байдену пришлось смириться с тем, что «СП-2» быть.

«Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его», – заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Ангелой Меркель. В реальности же американо-германские договоренности по «Северному потоку – 2» показали, что принципы могут и потерпеть, когда на кону фундаментальные экономические интересы такой индустриальной страны как Германия.

Российский газ без посредников для Берлина нужен не для того, чтобы жить хорошо, а потому что в сложившихся экономических реалиях Германия без него элементарно не выживет. Отсюда такое удивительное упорство в продвижении Ангелой Меркель строительства стратегического трубопровода. «Зеленые» уже нанесли экономической мощи ФРГ серьезный удар, лишив страну атомной энергетики. Вторым ударом стал план поэтапного закрытия тепловых электростанций, работающих на угле. Если к этому добавить срыв проекта «СП-2», то немецкой промышленности пришлось бы распрощаться с конкурентоспособностью, и никакие углеродные налоги ее бы не спасли.

С момента окончания Второй мировой войны ФРГ находится под своеобразным геополитическим протекторатом Вашингтона, из которого уже несколько десятилетий подряд пытается выбраться мелкими шажками. «Северный поток – 2» стал своеобразным испытанием Германии на прочность. Надо сказать, что в Кремле верили в способность Берлина проявить политическую волю, из-за чего и пошли на реально грандиозный в плане стратегических последствий проект.

В какой-то момент из-за действий администрации Дональда Трампа трубопровод по дну Балтийского моря стал реально буксовать. В этот момент из Москвы посыпались упреки в адрес политического руководства Германии за ненадежность и неспособность отстаивать собственные жизненно важные интересы под диктатом США. В тот момент российский информационный официоз и провластные каналы были заполнены комментариями в духе «что поделаешь, у ФРГ ведь ограниченный суверенитет». Ну а то, что тысячи километров труб станут памятником нереализованных амбиций, в России решили принять в качестве платы за геополитическую мудрость.

Потом в США прошли очередные президентские выборы, на которых 46-ой хозяин Овального кабинета Джо Байден одержал крайне сомнительную победу. В этот момент Ангела Меркель и Владимир Путин включили форсаж строительства «СП-2». Обладая неполноценной легитимностью и нуждаясь в союзниках для противостояния Китаю, глава Белого дома был вынужден пойти на компромисс с Берлином, который вылился в отказ от санкций для участников консорциума «Северный поток – 2».

Если называть вещи своими именами, то Вашингтон сдал интересы Украины и часть своих собственных в обмен на выигрыши на других направлениях. Не случайно, что из Белого дома настоятельно попросили Киев не критиковать договоренности «Байден – Меркель», чтобы не раздражать американскую администрацию в столь сложный момент.

Сказать, что Украина разочарована – это ничего не сказать. Формально Берлин обещает заботиться о Киеве и его транзитных интересах, настаивая на том, чтобы Россия продолжала газовый экспорт в Европу и через украинскую территорию. Но если копнуть глубже, то дальше замысловатых деклараций дело не идет. Например, Ангела Меркель требует, чтобы в урегулировании на Донбассе Киев следовал «формуле Штайнмайера». Мол, претворяйте ее в жизнь, а мы вас не бросим. Однако для кабинета Владимира Зеленского это неприемлемая вещь, поскольку может пустить вразнос остатки украинской государственности и ее исполнительной вертикали.

Но если «формула Штайнмайера» не реализуется, тогда подвисает общая схема, где «СП-2» загружается на 50%, а остальное прокачивается через Украину и Беларусь. Фактически в таком случае включается механизм форс-мажора и трубопровод начинает работать на полную мощность (со структурами в Брюсселе немецкий истеблишмент договорится). «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в состоянии закрыть все газовые потребности Германии и Австрии полностью, поэтому технически никакой дополнительный транзит Берлину и Вене не нужен.

Нынешняя аномально холодная зима в Европе, а потом такое же лето (до последнего наводнения) фактически выполняли роль принуждения Германии к активности в вопросе «СП-2». Дело в том, что холода заставили серьезно опустошить европейские газохранилища. Сжиженный природный газ (СПГ), который на европейский рынок поставляют Катар, США и Россия (Ямал СПГ, Арктик СПГ), в пиковые холода ушел к покупателям в Азии, поскольку они дали более высокую цену. Газовозы не привязаны к трубе, а потому могут отправляться в любой порт с регазификационными терминалами, лишь бы цену давали сходную. Лето дало высокую нагрузку на кондиционеры, а это тоже электричество, что в конечном итоге для Берлина упирается в газ. В итоге политическое руководство ФРГ ситуацию поняло правильно, и на тех же переговорах с Байденом стояло за «голубое топливо» без посредников до конца.

Соглашение Байдена и Меркель по «Северному потоку – 2» болезненно воспринято в Польше. Дело в том, что Варшава покупает у Москвы весьма значительные объемы «голубого топлива» из газопровода, который идет из России через Беларусь и Польшу в Германию. Эксплуатация «СП-2» сильно ухудшает переговорную позицию Варшавы в газовом вопросе. Есть у поляков и другие опасения, связанные с новым трубопроводом. «Северный поток-2» обеспечит Кремль дополнительными доходами, а как минимум часть из них будет пущена на армию. К тому же само наличие стратегического трубопровода по дну Балтийского моря делает обоснованным российское военное присутствие в зоне его пролегания для охраны и защиты. Мало ли что могут выкинуть зловредные хулиганы?

«Зеленый свет» для «СП-2» от Вашингтона очень злобно встречен в Лондоне. После того, как Великобритания вышла из Евросоюза, ее объективным геополитическим соперником стала Германия. В Лондоне крайне заинтересованы как в ослаблении ФРГ в качестве главного локомотива ЕС, так и в развале всего Европейского союза. В противном случае Великобритания будет находиться в зоне гравитации Евросоюза и в силу несопоставимого потенциала обречена на роль младшего и послушного партнера.

Немецкие СМИ оценивают соглашение Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2» в качестве прощального подарка Ангелы Меркель (уходящей политической натуры) Владимиру Путину. Отчасти это справедливо, так как российский лидер любит торговать сырьем. Его критики уже подсчитали, что порядка 80% проводимых президентом Путиным переговоров так или иначе касаются продажи природных ресурсов. Хорошие позиции в таких вещах избавляют политическое руководство от необходимости осуществлять модернизационный проект в масштабе всей страны в режиме здесь и сейчас. Вместе с тем стоит четко уяснить, что «СП-2» – это в первую очередь требование немецкой экономики и германского бизнеса. Именно данное обстоятельство не позволяет канцлеру Меркель спокойно досиживать свои дни на руководящем посту, а вместо этого проводить бурную политическую деятельность. «Северный поток – 2» – это в первую очередь подарок для Германии, масштабы которого еще ждут своей полновесной оценки.

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