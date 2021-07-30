Тенге станет цифровым: что это – просветление или проклятие?

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Китай и Россия втягивают нас в цифровые игры

Когда уже есть абсолютно понятные безналичные платежи, в дополнение к физическим деньгам, Национальный банк обещает нам цифровой тенге. Это какая-то третья субстанция. Насколько она нужна казахстанцам? Чем она отличается от безналичных денег? Пытаемся разобраться.

Наш эксперт — руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков.

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– Давайте проведем и для читателей интересный ликбез. То и дело приходится слышать о цифровой валюте. Что это такое? Ее нужно покупать за реальные деньги? Или ее можно заработать, как криптовалюту?

– Цифровая валюта государства – это еще одна разновидность наличных денег, но в цифровой форме. Выпускают их центробанки. Разница в том, что эта валюта «складывается» в цифровой кошелек на вашем смартфоне. Она также обязательна к приему при расчете за товары и услуги, как и наличные деньги с той разницей, что продавцу вы переведете деньги из своего цифрового кошелька на его цифровой кошелек.

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В целом цифровые деньги очень схожи по своей природе с криптовалютой. Но принципиальной разницей является то, что они выпускаются от имени центробанка той или иной страны, то есть государством, и это выпуск контролируется центробанком.

При этом, в отличие от криптовалюты, этим деньгами можно платить везде и их обязаны у вас принять.

«Заработать» цифровые деньги можно так же, как и обычные на своем рабочем месте, или перевести часть средств со своего счета в цифровые деньги через банк по курсу 1 к 1, или получить от другого человека. Фактически это будет очень похоже на операцию снятия наличных из банкомата, но только переводом на цифровой кошелек.

– В чем преимущества и недостатки цифровых денег?

– Они отличаются большей защитой, так как в случае потери смартфона вы сможете восстановить доступ к своему кошельку, примерно, как и к кредитной карте с помощью удостоверения личности.

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В случае утери наличных денег восстановить вы их не сможете, если только случайно не найдете их.

Цифровые деньги также не подвержены износу и не требуют больших затрат на выпуск.

Еще один важный момент, с точки зрения государства, — цифровые деньги проще контролировать, их проще использовать в международных расчетах в случае соответствующих договоренностей между центробанками разных стран. То есть, использовать эти деньги в незаконных операциях будет довольно сложно.

Цифровые деньги смогут частично заменить банковские сервисы в тех местах, где нет банковских учреждений или до них сложно добраться. Для расчетов цифровыми деньгами не требуется постоянное подключение к сотовой сети или сети Интернет.

То есть эти деньги сложнее украсть, их будет очень трудно или практически невозможно подделать.

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Наконец, их можно легко переводить родственникам, друзьям без каких-либо комиссий и дистанционно.

– Есть ли в мире страны, которые уже реально эмитируют цифровые деньги?

– Действительно, ряд стран уже используют цифровые деньги в повседневных расчетах. Среди крупных стран — это Китай, который в 2022 году намерен перейти к обращению цифровой юаня на всей своей территории. Но уже сейчас e-CNY, как называет китайскую цифровую валюту, можно использовать в ряде регионов для оплаты транспорта, покупок других расчетов наравне с наличными деньгами.

Цифровые деньги уже внедрены на Багамах и ряде стран Карибского бассейна. Центральные банки 81 страны активно занимаются внедрением государственных цифровых денег.

– Нацбанк заявляет, что задача цифрового тенге – усилить конкуренцию на рынке платежных услуг, ускорить разработку инновационных сервисов для населения, а также повысить доступность финансовых услуг в регионах. Неужели с тем, что значится в этом перечне, в Казахстане совсем плохо?

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– Что касается целей внедрения, то в основном на уровне государства они сводятся к ужесточению контроля за денежной массой, противодействию отмыванию средств и снижению затрат на поддержание наличного бумажного денежного оборота.

Еще одним значимым фактором является ускорение платежей, в том числе на государственном уровне, что позволяет создавать региональные или даже глобальные платформы для расчета в национальных валютах.

– Ведь наверняка мы на кого-то равняемся? Интересно знать, на кого?

– Очень похоже, что на Россию. Как только глава Банка России заявила о проработке вопроса запуска цифрового рубля, буквально в течение месяца об аналогичных планах заявил и Нацбанк Казахстана. Конечно, это может быть очень случайным совпадением, но временные рамки и основные элементы концепции внедрения у двух стран очень похожи. А с учетом тесных торговых связей, участия в ЕАЭС, стремления осуществлять расчеты в национальных валютах, такая синхронизация выглядит логичной.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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