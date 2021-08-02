«Что скрывают о себе богатые люди в Казахстане?». «Казахи потеряли слишком много времени – нам нужен реванш». «Страна упущенных возможностей. Казахстан выбрал не тот путь национального строительства». «Рабочий протест: в Казахстане — резкий рост трудовых конфликтов»

Сетевой Казахстан 2 августа 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Что скрывают о себе богатые люди в Казахстане?» — Анализ списка богатейших людей на планете показал, что большая часть миллиардеров все-таки получили диплом вуза. Но за успехом знаковых людей 21 века всегда стояло недополученное фундаментальное образование, латентный стресс и большая мечта. О казахских миллиардерах информации ничтожно мало. Что же сыграло решающую роль в их успехе: образование или происхождение, удача или терпение? Exclusive.kz попытался это понять, изучив скупые биографии богатейших людей страны, входящих в последний список местного Forbes.kz. При этом мы прекрасно понимаем, что незаслуженно обойдем вниманием теневых миллиардеров и миллионеров.

«Казахи потеряли слишком много времени – нам нужен реванш» — Что касается нашей страны, то мы находимся в ситуации политической, экономической, идеологической, информационной зависимости от любых веяний и сил. Это происходит во многом потому, что мы до сих пор не определили и не артикулировали собственные цели, ценности, императивы и этические ориентиры.

IA — CENTR . RU . Марат ШИБУТОВ – «Прямые выборы сельских акимов в Казахстане – кампания и выводы» — Народ реально заинтересован в постах сельских акимов – это показывает как интерес партий, так и интерес самовыдвиженцев, которых было почти в 2 раза больше. Сейчас на 4 уровне госуправления есть и ресурсы, и бюджет… Обязательность высшего образования для акимов отсекла много хороших людей с практическим опытом, это неправильно. Это очень верно отмечала социолог Гульмира ИЛЕУОВА.

LITER . KZ . «Политолог подвел итоги выборов сельских акимов в Казахстане» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ подвел итоги состоявшимся 25 июля первым прямым выборам сельских акимов. По его словам, не обошлось без критики, которые связаны победой Nur Otan, а также угрозой политизации родовых отношений на базе сельских общин.

QMONITOR . KZ . «Страна упущенных возможностей. Казахстан выбрал не тот путь национального строительства» — Одним из ключевых аспектов государственного строительства в независимом Казахстане стал вопрос национальной идентичности. Выбор здесь, если исходить из того, к чему пришли состоявшиеся в этом смысле цивилизованные общества, был невелик – либо этническая, либо гражданская модель… Нам, казахам, следовало вовремя осознать и осмыслить свои вечные слабые места и, не оглашая этого, придерживаться интернационального (читай, мультикультуралистического) пути развития Казахстана. Если мы были хотя бы относительно разумны и прагматичны. Так нет же, вместо этого мы всерьез уверовали в свою исключительность и несколько заигрались в нее. Мы как дети – обидчивы, хвастливы и непрактичны.

«Звонок преткновения, или Кюй профанации» — Систему среднего образования у нас не критикует разве что только ленивый. Иногда по привычке, но чаще всего по делу. Причин тому великое множество, но самая частая – те несуразицы, которые почти в перманентном режиме выдает на гора сама система. Казалось бы ко всем этим перлам МОН и подчиненных ей структур мы уже как-то привыкли, но тем не менее, чиновники от образования не устают нас удивлять. Например, на днях прошла следующая любопытная информация. Президент национальной академии образования имени И.Алтынсарина Гани БЕЙСЕМБАЕВ от имени каких-то безвестных ученых внес предложение поменять традиционный звонок в школах на кюи. При этом он сослался на мнение все тех же анонимных ученых, что, дескать, громкий школьный звонок… негативно сказывается на детях.

KAPITAL . KZ . «Ералы Тугжанов встретился с предпринимателями» — Заместитель премьер-министра Ералы ТУГЖАНОВ с представителями отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества обсудил предложения по дальнейшей работе предприятий в условиях карантина, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен». «Благодарен участникам проекта Ashyq, что с пониманием отнеслись к проекту и его условиям, так как за вами стоят семьи ваших сотрудников. Мы создали преференции для лидеров проекта, в первую очередь – это увеличение часов работы. Но также готовы и дальше обсуждать ваши предложения», – отметил Ералы Тугжанов.

TURANPRESS . KZ . «Бесконечное чувство долга. Угроза тотальной закредитованности населения Казахстана по прежнему достаточно ощутима» — На днях случилось долгожданное событие для многих отечественных финансистов и экономистов: Национальный банк поднял базовую ставку (то есть, ставку, фактически регулирующую проценты по кредитам и депозитам) с 9% годовых до 9,25 процентов. Почему это событие было долгожданным? Да потому что Казахстан оставался последней страной в ЕАЭС базовая ставка которого сохранялась неизменной более года, между тем как все ближние и дальние соседи уже приняли решения о ее повышении.

FORBES . KZ . «Рабочий протест: в Казахстане — резкий рост трудовых конфликтов» — Нужны ли Казахстану профсоюзы, почему во время локдауна не было трудовых конфликтов, из-за чего так часто бастуют в Мангистауской области и к чему приводит повышение зарплат по требованию коллектива — на эти и другие вопросы в интервью Forbes.kz ответил генеральный директор консалтинговой компании ECPM, эксперт в области социально-трудовых отношений, конфликтологии и психологии стихийно-массового поведения, член International Labor and Employment Relations Association (ILERA) при Международной организации труда Ербол ИСМАИЛОВ.

TIME . KZ . «А грабли всё те же» — Что не так с обновленным законом о жилищных отношениях? Председатели ОСИ и юристы предлагают пути решения проблем, с которыми они столкнулись при реализации реформы.

«Два оттенка красного» — В Минздраве ввели новый карантинный цвет для регионов — темно-красный. По оттенку понятно, что он означает наиболее критическую ситуацию по распространению COVID-19.

AZATTYQ . ORG . «Разношерстная компания против кампании вакцинации. Кто и за что выступает?» — Акции протеста, петиции и сбор подписей, челленджи и даже конфликт с рукоприкладством — так в Казахстане выражают недовольство вакцинацией от коронавируса, которая стала де-факто обязательной для работающих граждан. Кто и почему выступает против прививок и как на это реагируют власти? Антипрививочное движение в Казахстане — неоднородное и разношерстное — набирает обороты.

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