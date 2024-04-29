Присяжного «засветили». О сведении «исторических счетов». С посевной — полный швах. Биолаборатории США пора просить на выход

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы постепенно выплывают из наводнения и заполняются текущими новостями. Уральск минула участь Оренбурга, зато ночами не спят атыраусцы – туда переброшены военные и техника. Уральная вода несется вниз по течению к Каспию. И впереди работы — хоть отбавляй.

Фото: uralskweek.kz

Тысячи людей подают заявления на возмещение ущерба, которые еще требуют проверки. Почти 22 тысячи заявок на господдержку уже подали пострадавшие от паводков.

Десятки сотен пострадавших остаются в эвакуационных пунктах с детьми и даже младенцами, сообщают Telegram и Youtube-каналы. А вода не торопится уходить…

Как известно, беспрецедентное наводнение заставило отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии денег. Телеграмеры сообщают, что даже подготовку Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» перенесли на 2026 год.

Между тем, вдоль берега Каспия местные жители обнаружили уже 182 туши мертвых тюленей, сообщают телеграмеры. Сотрудники Института гидробиологии и экологии взяли пробы тканей погибших животных для лабораторных исследований.

Не уходят с лент Telegram-каналов оперативные сообщения о нарколабораториях, которые обнаруживают буквально по всей стране. Крупное наркопроизводство остановили на прошедшей неделе в Алматинской области — на территории одного из дачных массивов.

На прошлой неделе Telegram и Youtube-каналы внимательно следили за ситуацией в селе Загамбар Туркестанской области — туда ввели спецназ. В ночь на 24 апреля в Загамбаре прошли акции протеста после сообщения об изнасиловании ученицы 9-го класса смешанной школы. На трех центральных улицах поселка горели несколько машин и сараев, некоторые дома неизвестные закидали камнями. По словам очевидцев, поджигатели использовали «коктейли Молотова». В селе проживают примерно 5,5 тысяч человек, из них более 4 тысяч— этнические узбеки.

А сегодня внимание телеграмеров и ютуберов приковано к уголовному суду Астаны — там начинаются прения сторон по делу Бишимбаева.

А мы пока посмотрим, о чем еще интересном пишут эксперты и медийные Telegram-каналы.

Об исторической злопамятности

ABISHEV ANALYTICS — 9 751 подписчик на этой неделе

Эксперты продолжают разбирать тезисы Президента страны, который как обычно подкинул темы для полезных размышлений. Вот, например политолог Газис Абишев в своем авторском канале цитирует слова Касым-Жомарта Токаева, сказанные им на заседании Ассамблеи народа Казахстана: «Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов».

Это ведь очень простая идея, пишет далее эксперт – целый ряд общественных деятелей продолжают «ковырять» раны прошлого, диспропорционально преувеличивая одно, и закрывая глаза на другое. Временами странно видеть совсем молодых людей, ни секунды не видевших Казахстан до обретения Независимости, но пламенно занимающих ту или иную чёрно-белую позицию, замечает телеграмер.

«Представим молодую пару, которая решила пожениться. В этом году им удастся зачать ребёнка, и родится он только в следующем году. Но, согласно дискурсу сторонников исторической злопамятности, этот ребёнок, ещё не будучи даже зачатым, уже обязан кого-то ненавидеть, обязан нести в себе бремя исторических обид, обязан испытывать эмоциональные страдания. Выстраивается общественный механизм искусственного нанесения новым поколениям виртуальных душевных социально-исторических травм, чтобы они носили в себе злость и обиду, на которых и должен строиться «истинный патриотизм»», — пишет политолог.

Дело не в том, чтобы забывать историю, замечает автор ТГ, а нужно продолжать исследовать и выносить необходимые уроки. Конструктивную интерпретацию, «хладнокровный анализ и аккуратную трансляцию вытекающих идей в сегодняшние реалии», предлагает эксперт свой рецепт.

Межнациональное согласие кого раздражает?

Данияр Ашимбаев – 9 855 подписчиков на этой неделе

Между тем, политолог Данияр Ашимбаев в очередной раз предупреждает: Казахстан все больше становится полем активной деятельности западной пропагандистско-подрывной машины. Не спасает даже «принципиальная позиция руководства страны, поддержанная большинством населения на нейтралитет в российско-западном конфликте».

«При полномасштабном развитии казахстанско-российского экономического и гуманитарного сотрудничества, мы видим активные попытки подорвать и первое, и второе», — пишет эксперт.

Речь идет о провоцировании «обострения» темы русского сепаратизма в северных и восточных регионах Казахстана.

«Регулярно вбрасываются «новости», что Россия, якобы, планирует осуществить вооруженное вторжение в Казахстан. Появляются «сюжеты» о мифических конфликтах между политическими руководителями наших стран, о том, что Россия, якобы, препятствует экспорту казахстанской нефти в Европу по трубопроводам КТК и «Дружба»», — перечисляет автор.

Телеграмер отмечает, что в трудный период страны, даже закидывали тему, что россияне сознательно «устроили сброс воды» в Урал, чтобы …вызвать в Западно-Казахстанской и Атырауской областях гуманитарную катастрофу. Он также напоминает, как некоторые «независимые» специалисты «перманентно гудят о необходимости выхода Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС. Другие (тут уже с откровенным американским участием) трубят о том, что в России, Узбекистане и Китае «дискриминируют» казахов».

Ну, а любые высказывания российских медийных фигур 3-4-го уровня с шовинистическим душком сразу подаются, как пример «официальной позиции» российского руководства.

«Многочисленные анонимные комментаторы с пеной у рта публикуют в соцсетях провокационные заявления, направленные на раздувания межнациональных, межконфессиональных и межгосударственных конфликтов. Национал-популисты и либерасты вещают, что Казахстан должен любыми средствами поддерживать «бедную» Украину. Причем, что интересно, те же фигуры активно возмущались по поводу возможной маркировки себя в качестве «иноагентов». Хотя, очень логично, что лица, НПО и СМИ, сидящие на зарубежном финансировании и позиционирующие себя в качестве якобы «национальных», должны рассматриваться в качестве агентов влияния», — пишет Ашимбаев.

Политолог убежден — под видом «постколониального синдрома» «производится резкая, однобокая и необъективная ревизия нашей истории, навязывается мысль о необходимости сведения «исторических счетов»».

«Прекрасно известно, что украинские структуры активно развивают на территории Казахстана наркобизнес, телефонное и интернет-мошенничество, распространяют нацистские символики, занимаются систематическими информационными провокациями, вербовкой наших граждан в преступную деятельность. И, кстати, не только наших, но и занимаются активной пропагандистской работы среди релокантов», — пишет автор ТГ.

Эксперт обращает внимание и на другую тенденцию: такой же поток, но уже антиказахстанской пропаганды идет на российское пространство. Например, хорошо известны вбросы о том, что атаки украинских беспилотников на российские объекты, якобы, осуществлялись с территории Казахстана.

«Регулярно будируется в гипертрофированном виде тематика языковой ситуации в Казахстане. Это целенаправленная пропаганда против не только казахстанско-российского стратегического партнерства и добрососедских отношений, но и против межнационального согласия в Казахстане», — предупреждает.

А на полях-то полный швах

Zakon.kz — 182 514 подписчиков на этой неделе

Темы посевной в Telegram-каналах еще не набирают обороты, хотя фермеры уже посылают сигналы «SOS», а следом «сигналят» мажилисмены. Посевная кампания в Казахстане под угрозой из-за паводков, цитирует канал депутата Сената Армана Утегулова. Он считает, что без оперативной поддержки Правительства, фермеры не успеют провести посевную кампанию. Свои опасения он описал в депутатском запросе на имя премьера страны Бектенова. Телеграмеры пишут, что ситуация требует немедленных действий, т.к. «каждый день весны имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности всей страны».

«Значительная площадь затопления приходится на основные зерносеющие регионы. Из-за затопления полей многие сельхозпроизводители не успеют вовремя посеять семена. Очень сложная ситуация у дачников, овощеводов. Мы видим, что их техника, ирригационные системы и трансформаторы повреждены, теплицы снесены, а поля затоплены», – озвучил Арман Утегулов.

Депутат выяснил, что на складах в Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях затоплено около 200 тонн семян. Ко всему этому Минсельхоз не может сказать, сколько полей по всей республике находится под водой и сколько пахотных земель пришло в непригодность из-за наводнения.

«Успеют ли фермеры посеять урожай к посевной в этом году? Кто компенсирует им упущенную выгоду от потери урожая?» – спрашивает депутат.

Телеграмеры сообщают, что в минсельхозе в курсе – туда поступали сообщения о подтоплениях на зерноскладах — там фермеры хранили семена для предстоящей посевной. Но, возможно, переполох напрасный. В ведомстве заявили, что в нацкомпании «Продкорпорация» и на сельхозопытных станциях есть запас зерна для посевной. А «Продкорпорация» готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей.

Биолаборатории США – «в сад»!

Злобная татешка – 75 979 подписчиков на этой неделе

Аналитики Telegram-канала пришли к выводу, что биолаборатории США стоит попросить из Казахстана …на выход.

«Американский минздрав утверждает, что до сих пор не выяснил источников происхождения COVID-19. Тем больше подозрений вызывает работа связанных с США биолабораторий, разбросанных почти по всему бывшему СССР, включая территорию Казахстана», — пишут авторы.

ТГ сообщает, что официально в нашей стране функционируют два таких учреждения.

В Алматы на территории «Научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева» — военно-биологическая лаборатория и хранилище особо опасных патогенов. Другой объект расположен в городке «НИИ проблем биологической безопасности» в Жамбылской области. Но телеграмеры говорят и о данных независимых исследователей, которые, якобы, обнаружили в Казахстане еще восемь подобных объектов — в Актау, Актобе, Аральске, Астане, Атырау, Кызыл-Орде, Таразе и Шымкенте. При этом телеграмеры ссылаются на российских журналистов, которые утверждают, что «на нашу территорию после начала военного конфликта Москвы и Киева были переброшены некоторые украинские биолаборатории, также связанные с США».

Авторы, на всякий случай, напомнили, что с осени 2023 года во всей Центральной Азии наблюдалась аномальная вспышка кори. При этом почти две трети заболевших в Казахстане выявлены в Алматинской и Жамбылской областях — там, где были размещены американские биолаборатории «под крылом» Пентагона.

«Обнаруженные там штаммы кори ранее выявлялись только на Украине, где тоже побывали американские «эскулапы»», — отмечают авторы ТГ.

Они также ссылаются на журнал «Frontiers of Public Health», где в 2021 году опубликовали отчет о работе «Института микробиологии бундесвера в Казахстане». И там указывалось, что «средства для военных специалистов из ФРГ, работавших в казахстанских учреждениях, контролируемых там «Агентством по сокращению военной угрозы Пентагона», выделялись через отдел OR12 немецкого МИДа. А в ведении этого отдела находятся вопросы, связанные с био- и химическим оружием».

Столько косвенных доказательств, что на территории РК происходит что-то подозрительное, может и недостаточно для «обвинительного приговора». Но вот опасения все это точно вызывает, пишут телеграмеры.

А недавно сообщалось, что то же «Агентство по сокращению военной угрозы из США», намерено провести «ремонтные работы» в биолабораториях государств бывшего СССР. Как пишут эксперты ТГ, речь идет об Армении, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Казахстане. И многие независимые эксперты и журналисты уверены, что эти лаборатории готовят для проведения исследований именно в военных целях.

«Перспектива превратить свою страну в поле «невидимого боя» между американскими «горе-айболитами» и зарубежными спецслужбами, которые будут вынуждены им противостоять — еще то «удовольствие». Самое время употребить власть и попросить «ковбоев с ретортами» на выход. От греха подальше», — заявили телеграмеры.

Возможно их услышат депутаты Парламента?

Присяжного «засветили»

PROTENGE — 29 021 подписчиков на этой неделе

Пока казахстанцы отслеживают суд над Бишимбаевым, другой суд присяжных судит бывшего акима Жамбылской области и руководителя «Казселезащиты» по делу о колоссальной взятке в 396 (!) млн тенге. Об этом пишут авторы ТГ. И на этом процессе «сюрпризов» тоже хватает. Процесс длится очень долго — с июля 2023 года. Суду пришлось распустить первый состав присяжных из-за «контакта» одного из них с женой подсудимого, сообщают телеграмеры.

Фото: azh.kz/Ак Жайык

«По версии следствия, взятку в размере 800 тысяч долларов Карим Кокрекбаев получил от директора филиала ТОО BAZIS CONSTRUCTION – INFR», — цитирует ТГ издание ulysmedia.kz.

Любознательность подвигла авторов ТГ погуглить госзакупки и там они выяснили — с Bazis Construction подписан договор на сумму свыше 30 млрд тенге, которые государство выделило на строительство защитных сооружений от селей на реке Хоргос. А взятку в 396 млн тенге давали за подписание актов и общее покровительство.

«Кокрекбаев тоже захотел суд присяжных, но в ноябре их пришлось распустить. Секретарь судебного заседания сообщила суду, что в обеденное время стала свидетелем не процессуального контакта между супругой Поплавского (директор подрядчика) и присяжным заседателем под N6», — пишет ТГ.

Суду пришлось вернуться на стадию нового отбора присяжных и начать процесс сначала – с новым составом присяжных. Но вердикта нет до сих пор. Как сообщают авторы ТГ, теперь в суде оспариваются записи телефонных прослушек. Адвокаты защиты считают, что Антикор использовал «шпионское программное обеспечение», которое по закону не имел права использовать.

«Суд выяснял законность этих телефонных записей», — телеграмеры следят за ходом процесса.

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