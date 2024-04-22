Два дня гостил в Казахстане президент Кыргызстана Садыр Жапаров». «О проблемах декоммунизации». «21 апреля – праздничный день для самой элитной спецслужбы страны». «Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан?»

Сетевой Казахстан 22 апреля 2024г.

TIME . KZ . «Наши страны — не разлей вода» — Два дня гостил в Казахстане президент Кыргызстана Садыр ЖАПАРОВ. О чем договорились Астана и Бишкек? Визит главы соседней страны был официальным. Садыр Жапаров прибыл в столицу Казах­стана 18 апреля, в аэропорту его встретил Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Вечером оба президента отправились на гала-концерт, где прослушали самый длинный в мире эпос “Манас” о подвигах кыргызского батыра. В нем более 500 тысяч строк, это вдвое больше индийского древнего эпоса “Махабхараты” и в 20 раз длиннее Одиссеи. Президентам спели лишь отрывки. Касым-Жомарт Токаев отметил наиболее важное из них — Сегодня мы подписываем исторический документ — договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей! Народная мудрость гласит: “Нет в мире ближе друг к другу народов, чем кыргыз и казах”, — подчеркнул президент, не преминув упомянуть о гуманитарной помощи Кыргызстана в связи с паводками в нашей стране.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ — «О проблемах декоммунизации» — Сегодня 22 апреля – день рождения вождя коммунизма Владимира Ильича ЛЕНИНА. Еще трудно предсказать, сколько выйдет человек с красными флагами и портретами Ильича к его памятникам, отодвинутым на задворки истории (и городов), но стоит отметить, что таких людей меньше с каждым годом. И дело тут не в физическом, а в идеологическом сокращении. Однако стоит ли ждать, когда проблема раствориться сама собой? И что нужно нам делать, чтобы избавиться от этой застарелой «болячки», но при этом удалив здоровые органы?

ZAKON . KZ . «21 апреля – праздничный день для самой элитной спецслужбы страны» — Первые двадцать лет служба охраны высших должностных лиц подчинялась разным структурам: президенту, Администрации президента и премьер-министру. К 2014 году сформировался окончательный состав особой службы охраны, куда также вошли Республиканская гвардия и спецсвязь КНБ РК. Тогда же было принято решение о подчинении Службы государственной охраны лично президенту страны, а 21 апреля был объявлен Днем профессионального праздника.

ORDA . KZ . «Хорошо ли работают депутаты и как нам побороть коррупцию? Спросили у профессора Арстана Ахпанова» — После трагических событий января 2022 года в Казахстане изменилась парадигма законотворческого процесса… Или нет? О том, хорошо ли работают депутаты парламента, и как нам побороть коррупцию, мы спросили доктора юридических наук, профессора Арстана АХПАНОВА — Разговор о парламентской республике — чистый популизм. Возьмите Кыргызстан. За короткое время у них столько президентов поменялось. Поэтому я не сторонник суперпрезидентской или суперпарламентской республики. Я за сбалансированную систему сдержек и противовесов во власти: президент, парламент, правительство, судебная власть. И между ними должны быть взаимозависимость, взаимодополняемость и контроль. Сегодня у нас выстроена наиболее приемлемая для Казахстана система государственной власти, где депутатский корпус выполняет важную функцию по правовому регулированию общественных отношений. Мы должны исходить из своих национальных интересов и исторических традиций.

FONDSK . RU . «Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан?» — На минувшей неделе официальный представитель МИД Казахстана Айбек СМАДИЯРОВ рассказал, что власти республики обсуждают с российской стороной информационные вбросы, которые появляются со стороны «третьих заинтересованных сил» в целях внести разлад в отношения Астаны и Москвы. По оценке Смадиярова, несмотря на то, что у Казахстана с Россией налажен конструктивный диалог и успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество, некие «третьи силы» умудряются использовать ещё и новые технологии – искусственный интеллект, – чтобы разжечь взаимное недоверие между нашими странами — «Эта волна всё нарастает. С учетом этого понимания мы на всех уровнях и на постоянной основе поддерживаем диалог с российской стороной. Нам удается эффективно противостоять данному негативному влиянию».

LITER . KZ . «Нас душат налогами: казахстанские юристы выступили против нового режима налогообложения» — Юристы Казахстана не согласны с налоговым режимом, к которому с недавних пор отнесли сферу права. По неясным причинам теперь они платят налоги не по упрощенному режиму в размере трех процентов, а по единой ставке в 20%. Специалисты сферы права обратились в Liter.kz и рассказали, почему действующий режим возлагает необоснованную и несправедливую налоговую нагрузку на юристов.

SPIK . KZ . «Был ли Данияр Абулгазин триггером январских событий?» — Вопрос, вынесенный в заголовок, – вовсе не кликбейт. Он адресован, скорее, офису Генеральной прокуратуры. По недавно и нежданно возбужденному уголовному делу в отношении бывшего главы МВД можно сделать вывод, что расследование январских событий идет неотвратимо и скрупулезно, а, значит, в течение 2024 года мы станем свидетелями и других судебных процессов. Считать так есть довольно веские основания… Возвращаясь к фигуре Данияра Абулгазина, отметим, что он – один из самых финансово успешных госменеджеров в нефтяной сфере. Кроме Тимура Кулибаева и Раушан Сагдиевой, участники ТОО PetroRetail (владельца сети заправок QazaqOil) – те же самые люди, которые 15 лет назад стали полноправными владельцами Euro Asia oil company Ltd, крупнейшего нефтетрейдера. Это Данияр Абулгазин, Диас Сулейменов, Эдвард Кучерявкин.

AZATTYQ . ORG . «Уран, Аблязов и право на аборт, закреплённое в Конституции –посол Франции ответил на вопросы Азаттыка» — Действительно ли во Франции считают Казахстан «задним двором» России, почему Париж не вмешивается в дело экстрадиции Мухтара АБЛЯЗОВА, как француженки добились закрепления права на аборт в Конституции и когда жандармы имеют право стрелять в протестующих. Об этом и многом другом Азаттыку рассказал посол Франции в Казахстане Дидье КАНЕСС — Два года назад мы отмечали 25-летие сотрудничества между Францией и Казахстаном в области добычи и производства урана. Мы очень гордимся этим партнёрством между двумя мировыми лидерами в этой отрасли, компаниями «Орано» и «Казатомпром», и хотим, чтобы оно укреплялось. Только на днях я посетил объекты совместного предприятия КАТКО.

««Уязвимый для российской интервенции» Казахстан и попытки Астаны пересмотреть нефтяные контракты» — Ход войны в Украине поворачивается в пользу Москвы, и постсоветские страны Центральной Азии и Кавказа опасаются, что Россия теперь бросит взор на них, пишут в западных СМИ. В прессе также анализируют, почему Казахстан хочет взыскать 150 миллиардов долларов с иностранных компаний, разрабатывающих нефтегазовое месторождение Кашаган.

VLAST . KZ . ««По линии МЧС вопросов нет»: Чингис Аринов о подготовке к паводкам» — Накануне министр по ЧС Чингис АРИНОВ снова прибыл в Западно-Казахстанскую область, где проверил готовность сел к паводку. Глава ведовства осмотрел построенные дамбы, начиная от границы региона с Российской Федерацией и до самого Уральска. Шеф столичного бюро Власти встретила Аринова в селе «Дарьинское», примерно в 30 километрах от областного центра, чтобы поговорить с министром о паводках, возможных угрозах, как имеющихся, так и будущих.

ORDA . KZ . «Праздник лучше: почему в Казахстане страхование имущества — экзотика, несмотря на землетрясения и паводки» — Страна внимательно следит и помогает затопленным регионам. Метеорологи говорят, что будет ещё вторая волна. Orda.kz поговорила с экспертами и выяснила, почему люди страхуют имущество неохотно, и на какие подводные камни можно напороться при страховании жилья от землетрясений, паводков и других природных катаклизмов.

CARAVAN . KZ . ««Прутом ее, толщиной в палец»: что пришлось пережить женщинам до принятия закона о бытовом насилии» — Каждая вторая убитая казахстанка гибнет от рук «близкого» ей человека. Причем в прошлом году из-за семейно-бытового насилия было убито 59 женщин. К столь ужасающему выводу пришли специалисты одного из аналитических центров в республике. Более того, статистика уголовных и административных правонарушений в Казахстане, как отмечают эксперты, за последние годы показывает, что количество обращений из-за фактов противоправных действий на фоне семейно-бытовых ссор выросло вдвое. Не случайно в докладе организации «ООН – женщины», отмечается факт, что «насилие в отношении женщин в РК имеет глубокие корни».

TENGRINEWS . KZ . «Регулируют ли работу гадалок и ясновидящих и могут ли к ним обращаться чиновники» — «Для оказания услуг по целительству и традиционной медицине нужно иметь лицензию на подвид «традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения», а также высшее медицинское образование и сертификат по специальности «традиционная терапия (рефлексотерапия, мануальная терапия, су-джок терапия, гомеопатия, гирудотерапия, фитотерапия)». При этом Комитет не регулирует деятельность гадалок, ясновидящих, шаманов«, — сообщили в Минздраве. То есть фактически их работа не регулируется никаким из государственных органов.

GOLOS — NARODA . KZ . «Без формы не остались: в чем будут защищать честь страны казахстанские олимпийцы?» — Защищать честь и достоинство нашей страны на главных спортивных состязаниях 2024 года казахстанские спортсмены будут в вещах испанского производителя одежды и обуви – Joma. Компания поставляет товары для футбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, гандбола и легкой атлетики большому числу спортивных клубов и национальных федераций в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке. В этом году производитель также шьет олимпийскую экипировку для Узбекистана. Как отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, пока сложно определить, сколько денег спонсоры потратят на пошив формы. Поскольку на данный момент неизвестно, сколько спортсменов поедет в Париж.

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