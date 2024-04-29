«Президент принял участие в городском субботнике». «30 лет была выжженная пустыня». Министр Саясат Нурбек о науке, водохранилищах и будущем Казахстана». «Казахская загадка». «Зарегистрировать в Казахстане тенгрианство как религию, предлагает общественник»

Сетевой Казахстан 29 апреля 2024г.

TIME . KZ . «Президент принял участие в городском субботнике» — В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в столичной аллее «Улытау».

Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации «Ассамблея жастары», активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены Президентского молодежного кадрового резерва. В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.

«Заложники завышенных ожиданий» — Почему приемные родители все больше сирот возвращают в детские дома. По статистике Комитета по защите прав ребенка, с 2018 по 2023 год в приемные семьи передали 17 125 детей. Через какое-то время 1256 ребят вернули под опеку государства. В 2023 году таких случаев было 3635 и 245 соответственно. Как утверждают чиновники, самые частые причины, из-за которых приемные родители идут на крайний шаг, — переходный возраст, болезнь или смерть опекуна, восстановление связи с кровными родителями, желание самого ребенка. Чаще других возвращают в детские дома подростков от 13 до 17 лет. Причем чаще делают это опекуны-родственники — бабушки, дедушки, тети, дяди.

TENGRINEWS . KZ . ««30 лет была выжженная пустыня». Министр Саясат Нурбек о науке, водохранилищах и будущем Казахстана» — Водохранилища в Казахстане в последние 10 лет строились неправильно, в стране огромные потери воды. Об этом и не только во время интервью проекту ODAGAI рассказал министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК. Он ответил на вопросы о нехватке специалистов, закрытии профильных институтов, массовой «утечке мозгов», развитии науки и искусственного интеллекта.

VLAST . KZ . «Айжан Есмагамбетова, главный санитарный врач: «Есть риски дизентерии, брюшного тифа, холеры»» — После паводков существует риск вспышки острых кишечных инфекций, таких как брюшной тиф, холера, гепатит А, это не считая кори и коклюша, которые могут «выстрелить» в эвакуационных пунктах. Помимо спасателей и военных на борьбу с паводками выходят специалисты службы санэпиднадзора — каждый день они проверяют воду. О том, чего населению ждать после ухода большой воды, можно ли пить воду из крана на затопленных территориях, что значит гиперхлорирование и как уберечь себя от инфекций и почему правительство собирается закупить вакцины на 5,8 млрд тенге, в интервью шефу столичного бюро Власти рассказала вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА.

ORDA . KZ . «Схватка защиты Бишимбаева с обвинением — чего ждать от прений в суде» — Суд по делу Куандыка Бишимбаева вышел на финишную прямую, до приговора осталось несколько этапов, решающими будут прения сторон — состязание обвинения и защиты. Известные казахстанские адвокаты высказались о том, что решают прения в казахстанском суде. Прения — это главная возможность реализовать один из принципов уголовного процесса — состязательность и равноправие сторон.

GOLOS — NARODA . KZ . «Загадочная фирма: сколько гособъектов построила контора, которую связывают с дочерью Назарбаева?» — Название ТОО «TOLAGAI -2050» в последнее время стало достаточно часто фигурировать в информпространстве Казахстана. Чем прославилась компания, которая построила угрожающую жизни 30 тысяч казахстанцев плотину в Алматинской области, как среди ее учредителей появилась Акбота Назарбаева и сколько денег она заработала на господрядах решил выяснить «Голос народа».

«Зарегистрировать в Казахстане тенгрианство как религию, предлагает общественник» — Для жителей Казахстана тенгрианство – это мировоззрение предков, некоторые постулаты которого активно используются до сих пор. Однако, как уверен президент общественного фонда по изучению и популяризации древнетюркской рунической письменности, культуры и истории «Turk Tengri» Ерлан ЕСПЕНБЕТОВ, в Казахстане более миллиона человек готовы исповедовать тенгрианство как религию. Чем вера в Тенгри отличается от других и почему надо зарегистрировать ее как религию, он рассказал в студии…

AZATTYQ . ORG . «Торговля, такси, «таза паспорт». Как живут на границе с Китаем и почему рассуждают об экспансии» — Продажи, перевозки, посредничество — три «П»-столпа, на которых держится Жаркент, город на границе с Китаем. Как живут в приграничье? И почему соседство с огромной страной, торговые связи с которой становятся всё интенсивнее, не обещает местным жителям стабильности и хороших заработков?

IA — CENTR . RU . «Центральная Азия: история как инструмент нациестроительства» — История часто служит ключевым элементом легитимизации, формирования идентичности и нациестроительства практически любого независимого государства в первые годы существования. Страны ЦА в этом плане представляют собой уникальный случай. В них активная стадия процесса формирования национального самосознания началась ещё задолго до приобретения независимости — в период СССР. Сейчас общепринято, что, говоря о Центральной Азии, в первую очередь мы имеем в виду территории пяти конкретных государств. Однако подобное определение закрепилось в дискурсе относительно недавно. Нынешняя форма региона ЦА и непосредственно её название сформировались скорее по геополитическому принципу, а не географическому. Географически ЦА включает ещё и некоторые крупные регионы соседних государств.

NOMAD . SU . Джанибек СУЛЕЕВ – «Казахская загадка» — В последние десятилетия вышли, наверное, сотни, если не тысячи книг и статей об истории казахов и Казахстана. Одни ведут нашу историю от шумеров, другие считают, что казахи – вообще первые люди на Земле. Есть те, кто считает, что казахам всего 500–600 лет, а есть мнение, что настоящий казахский этногенез только начался. В этой путаницы активно участвуют все, кому не лень – от ученых до блогеров, от школьных учителей до академиков. Разобраться неспециалисту тут практически невозможно, особенно с учетом того, что официальная история под идеологическим прессом сама регулярно мечется в разные стороны. Вроде мы только искали предков в Тюркском Эле, а сегодня уже на повестку дня вновь вышли монголы в лице Жошы (Джучи).

SPIK . KZ . «Переименование Уйгурского района: не буди лихо, пока оно тихо….» — На протяжении последних лет то и дело поднимается вопрос о переименовании Уйгурского района. Например, в апреле 2022-го с такой инициативой выступил один из депутатов парламента от главной провластной партии. Вскоре появилась соответствующая петиция, которую поддержали около 220 тысяч казахстанцев. В конце прошлого года некоторые СМИ даже сообщили о переименовании как об уже свершившемся факте, что вынудило районный акимат выступить с опровержением. Эта тема часто обсуждается в казахскоязычной прессе, в соцсетях.

EXCLUSIVE . KZ . «Бытовое насилие – это признак авторитарного общества» — Психотерапевт Жибек ЖОЛДАСОВА не считает, что после принятия Закона «Салтанат», ужесточающего ответственность за бытовое насилие, можно вздохнуть с облегчением. Между бытовым насилием и развитием демократии есть прямая связь. Чем более авторитарна власть, тем больше давления в семьях.

LITER . KZ . «Счастливым буду завтра: чем опасен синдром отложенной жизни» — Человек с синдромом отложенной жизни воспринимает свою жизнь как подготовку к какому-то важному событию в будущем. Он полагает, что только после этого он станет счастлив и заживет по-настоящему. Официально это не психическое расстройство, но синдром отложенной жизни негативно влияет на человека. Как научиться жить настоящим, журналисту рассказал психолог Игорь КИМ. Синдром отложенной жизни – психологическая установка, из-за которой человек воспринимает свою жизнь как репетицию перед чем-то большим и значимым, которое однажды наступит.

RATEL . KZ . «Почему Ертысбаев в коричневых носках разулся перед российским блогером» — В Казахстане исчезают последние этические нормы: Салтанат, Ермек и четырёх погибших спасателей не стесняются обвинять в том, что они сами виноваты. На прошедшей неделе Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, 12 лет проработавший советником президента НАЗАРБАЕВА и называвший казахстанских журналистов «мерзавцами», «проходимцами», «аферистами» и «телекиллерами», воспылал дружескими чувствами к российскому «коучу – миллионнику» Наталье ГРЭЙС. Напомним, женщина, которая похвасталась казахстанцам, что у нее Youtube-канал с миллионом подписчиков, теперь радуется, что возмущенные казахстанцы повысили ей посещаемость страниц (видимо, подписчики не то чтобы все реальные). Также блогер, она же нейрохирург, она же учитель как жить долго и счастливо выставила в своих соцсетях их совместное с «назарбаевским соловьем» фото. На нем она в белых кроссовках, он разут и в коричневых носках.

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