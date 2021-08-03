«Человекоцентричному» аппарату заняться бы сеном… 03.08.2021 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 148 0 Казбек Бейсебаев о том, почему власти в очередной раз определяют задачи по качественному росту экономики и повышению уровня жизни граждан, а протестные настроения в обществе растут Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Обязательная вакцинация может разрушить ДНК общества» Страх – лучший инструмент для управления людьми? США куют союз России и Китая Кто-нибудь, закройте Минэкологии! «Сункар» неудобен дипломированным и недипломированным проходимцам