Красивый лётчик Виктор Бут,

Об этой истории сняты фильмы и написаны книги. Но она остаётся тёмной

3 августа 1995 года талибы перехватили в небе над Кандагаром российский грузовой Ил-76. Заставили приземлиться. Экипаж из семи человек взяли в плен. Лётчиков обвинили в перевозке военных грузов для кабульского режима. Ситуация в Афганистане напоминала сегодняшнюю: талибы теснили правительственные войска. Через год, в сентябре 1996-го, они без боя возьмут столицу страны.

Самолёт принадлежал частной авиакомпании из Казани. Он действительно вёз автоматные патроны. Груз предназначался министерству обороны Афганистана. Это был коммерческий рейс. Но талибы заявили, что Россия вмешивается во внутренние афганские дела. МИД России, в свою очередь, оценил действия талибов как террористический акт. Начались переговоры. Они ни к чему не привели. Жёны пилотов, отчаявшись, написали письмо американскому президенту Биллу Клинтону. И он им ответил! Пообещал разобраться и помочь. 16 августа 1996 года вся эта эпопея завершилась героическим побегом лётчиков: они сумели захватить свой самолёт (талибы легкомысленно допустили пилотов к осмотру технического состояния машины), разоружили охрану – и улетели. Чтобы сбить с толку погоню, направились не на север, не в сторону России, а на юго-запад и приземлились в хорошо им знакомой Шардже.

Об этой истории в 2009 году был снят российский фильм «Кандагар». К нему сразу же появились претензии «по национальному вопросу»: почему все члены экипажа в вашем кино – русские и украинцы? Ведь на самом деле второй пилот был татарин. Да и командир – мариец. Автор заметки в марийской газете объяснил причину без лишней дипломатии:

«Так уж сложилось, что русские любят смотреть про русских, татары про татар, грузины про грузин. В кинотеатрах российских городов при демонстрации фильма «Кочевник» в основном сидели казахи. «Тихий дон» собрал больше всего зрителей из потомков казаков. И с этим ничего не поделаешь – своя рубашка ближе к телу. Представители любой национальности готовы платить за создание героического образа о себе и ходить на просмотры. На фильм о героях-летчиках марийце и татарине в России не соберешь много зрителей, и режиссеру, умеющему держать нос по ветру, с этим приходится считаться».

Но это бы ладно. Однако поставщиком патронов, которые вёз для афганской правительственной армии злополучный Ил-76, выступал не кто иной, как Виктор Бут, российский предприниматель, который спустя годы будет объявлен самым крупным в мире криминальным торговцем оружием, «продавцом смерти» номер один. Затем он будет арестован и приговорён в США к 25 годам тюрьмы. Есть версия , согласно которой американцы сильно разозлились на Бута именно из-за этой истории с побегом русских лётчиков. Вроде бы там шла хитрая игра российских и американских спецслужб. И Виктор Бут, который, мол, не только делец теневого оружейного бизнеса, но и человек с Лубянки, два в одном, перехитрил американцев. При помощи своих агентов, внедрённых к талибам, создал лётчикам условия для побега. Им оставалось только разоружить охрану в самолёте.

Я начал искать более подробную информацию про этого нашего Джеймса Бонда и открыл для себя занятные вещи. Например, узнал, что Виктор Бут – русский паренёк из Душанбе. Мама у него была бухгалтером, папа автомехаником. Виктор отслужил в армии, закончил Военный институт иностранных языков в Москве. В самом конце 80-х в качестве переводчика и радиста (опять два в одном: так готовили специалистов в этом институте) несколько раз слетал в Африку. После распада СССР начал заниматься бизнесом. Как раз авиационным. Дёшево фрахтовал российские грузовые самолёты и дорого перефрахтовывал их для иностранцев. И сам возил товары. Например, он загружал в Йоханнесбурге целый Ил-76 свежими южноафриканскими гладиолусами по два доллара за штуку, привозил в Эмираты и продавал в пять раз дороже. А из Эмиратов возил в страны СНГ электронику, текстиль и бытовую технику. В то время многие челночили. Только Бут возил товар не баулами, а самолётами.

Как раз тогда он купил первую видеокамеру и много снимал: любимую жену Аллу, арабскую и африканскую экзотику, свои первые офисы, первые поездки с женой на курорты. Много там и самого Бута. Усатый добродушный упитанный парень. Эти съёмки потом войдут в американский документальный фильм «Пресловутый мистер Бут» («The Notorious Mr. Bout»). Никаким оружием и боеприпасами он в то время не занимался. Отлично зарабатывал на мирной коммерции. Военные грузы – в основном с заводов Восточной Европы, из стран бывшего Варшавского договора – появятся чуть позже.

Мне так и не удалось понять, какое отношение этот человек имеет к спецслужбам. Вот он, счастливый, обнимает в Шардже тех самых лётчиков, вырвавшихся из лап талибов (это документальные кадры, а не художественные). Ещё бы не радоваться. И ребята живы, и самолёт цел. Вот спустя несколько лет рассказывает корреспонденту «Нью-Йорк Таймс», как участвовал вместе с российскими чиновниками в переговорах с талибами, но ничего из этого не вышло. Однако и «героического побега лётчиков», по словам Бута, не было:

«Вы правда думаете, что можно запрыгнуть в самолет, который год стоял на летном поле без всякого обслуживания, просто завести мотор и взлететь? – спрашивает Бут у журналиста. И продолжает: – Они не совершали побег. Их оттуда вытащили». Но кто именно? Неизвестно. «Если я расскажу вам всё, я получу дырку вот сюда», – заявил Бут американскому журналисту и показал пальцем на свой лоб.

Странный какой-то Джеймс Бонд. Чем больше я о нём читал, тем более определённо приходил к выводу, что Витя Бут просто заигравшийся русский коммерсант. Ну, или сложно заигравшийся. По его собственным словам, в 25 лет у него был первый миллион, а в 30 лет «уже была своя империя». Деньги в то время сносили крышу многим энергичным парням. Они начинали чувствовать себя хозяевами мира. Теряли берега. Бут в конце 90-х уже был знаком с некоторыми африканскими лидерами, называл их своими друзьями. Выполнял самые разные заказы. При этом утверждал, что перевозчик не должен интересоваться содержимым загруженных на борт ящиков. «Нелегальное оружие? – переспрашивает он журналиста. – Что это значит?». По мнению Бута, если повстанцы контролируют аэропорт и город и разрешают вам посадку, тут нет ничего нелегального. Ведь в конце концов повстанцы превращаются в правительство, которое имеет право защищаться. «Оружие ничем не отличается от лекарств, – рассуждает дальше Виктор Бут. – На самом деле медикаментами можно принести больше вреда, чем оружием. Убивает не оружие, убивают люди».

Такими публичными заявлениями Бут как раз и создал себе в западном мире репутацию «торговца смертью». Уже в начале нулевых на него охотился Интерпол. Потом вышел голливудский фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем. Там Бут был представлен настоящим монстром. Похоже, как раз тогда у американского начальства и появилась идея подставить неразборчивого коммерсанта, «закрыть» его на большой срок и показать всему миру: смотрите, вот такие они, русские, вот такая она, путинская Россия.

Бут в это время сидел на бобах. После взрыва «близнецов» торговля оружием тщательно отслеживалась по всему миру, время полулегальных сделок закончилось и никак не возвращалось. «Продавец смерти» пытался перепрофилировать бизнес, но дело шло туго. Все другие ниши были заняты. По словам жены Бута, им приходилось занимать у знакомых по две-три тысячи долларов на жизнь. И тут на горизонте замаячил огромный сладкий контракт. Бывший сотрудник Бута, уже пенсионер, сказал ему, что есть заказчики, повстанцы из Колумбии, готовые купить большую партию оружия, военной техники и снаряжения. Надо лететь на переговоры в Таиланд. Бут сорвался и полетел. Ну, дальше вы, наверное, знаете. Это была спецоперация, подстава ЦРУ. «Колумбийцы» сумели под диктофон разговорить Бута. Они пожаловались ему, что американцы используют против партизан боевые вертолёты, «а нам нечем от них отбиваться». В ответ Бут посоветовал партизанам завести лазутчиков рядом с военными аэродромами и узнавать от них график вылетов вертолетов. «И мы хотим начать убивать американских пилотов», – продолжал свою провокацию агент ЦРУ. «Да, да! – подхватил Бут. – Мы всё подготовим».

Дальше разговор пошёл о конкретных объёмах поставок ПЗРК, автоматов и патронов, противопехотных мин, приборов ночного видения и беспилотников. Тут раздалась команда «Всем руки вверх!» и в комнату переговоров ворвались вооружённые люди.

Власти Таиланда сначала обещали выдать Бута российским властям, но потом передумали. Выдали его американцам. Бута судили в США и приговорили к 25 годам тюрьмы. Российские власти и официальные СМИ протестовали, но довольно вяло. Мне кажется, если бы Виктор Бут действительно был сотрудником спецслужб, его бы обязательно вытащили. Но он был заигравшимся коммерсантом. Сложилась крайне двусмысленная и очень неприятная для России ситуация. А вот американцы выжали из неё всё, что хотели.

Виктор БУТ. (Фото / Reuters)

Бут уже отсидел половину срока. Держался и держится молодцом. Он романтический герой для немолодых российских дам патриотического толка. Юнна Мориц вообще написала вот так:

Красивый лётчик Виктор Бут,

Люблю, когда ты нагло крут,

Идя на суд в цепях!.. Ей богу,

Твоя улыбка – свет в окне,

Где тайны, ведомые мне,

Дают защиту и подмогу.

Красивый лётчик Виктор Бут,

Ковбойцы яростно скребут, –

Тебя поставили на счётчик!..

Была б сильна твоя страна,

Послали бы ковбойцев на…

Однако, денег до хрена,

Но нет страны, красивый лётчик.

Да, а что же на самом деле произошло четверть века назад в Кандагаре? Кто помог диким талибам захватить российский самолёт? Кто спас пилотов из плена? От кого наш незадачливый коммерсант мог получить дырку в голове? Или он сказки рассказывал? Скорее всего, мы никогда обо всём этом не узнаем. Так и останутся, наверное, в истории несколько версий, взаимно исключающих друг друга.

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