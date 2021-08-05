«Государство (точнее, государства) ведут бессмысленную и беспощадную войну с короновирусом». «Госдолг Казахстана растет: где критическая отметка?». «Правы ли родители, которые берут с собой детей на митинги?»

Сетевой Казахстан 5 августа 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О вирусных сценариях. Часть 2» — Государство (точнее, государства) ведут бессмысленную и беспощадную войну с короновирусом. Как уже отмечалось, вирус оказался более долгоиграющим, что нарушило практически все сценарии. Сценарии эти исходили из оптимистично оцененных возможностей национальных систем здравоохранения и не менее оптимистично заниженных сроков эпидемии. Кроме того, существовала вера во всемогущество ВОЗ, основанная скорее на голливудских фильмах, нежели реальности. Шествие КВ по миру затянулось, и все сценарии полетели в тартарары… На этом фоне торжественно констатировано, что население страны превысило 19 млн. человек. Это, конечно, повод для праздника, но честно отметим, что новое поколение получит очень сомнительное наследство…

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий СУРГАНОВ – «Траектория Сапархана Омарова» — Неожиданная отставка министра сельского хозяйства Сапархана ОМАРОВА из разряда «чем ты большего достиг, тем всяких ВДРУГ бывает больше». Вообще-то для выходца из многодетной семьи в сельской местности, где родители воспитали семерых детей, карьера получилась весьма впечатляющая. Практически воплощенная «казахстанская мечта» со всеми положенными ей досадностями. Ну кто мог подумать, что после успешного преодоления ковидного 2020-го траектория управленческого роста закончится на заурядной засухе?

TIME . KZ . «Каирбек СУЛЕЙМЕНОВ, генерал-полковник: Бегать по кабинетам и решать свои проблемы — это не по мне» — В современную историю Казахстана имя Каирбека СУЛЕЙМЕНОВА вошло не только благодаря тому, что он дважды становился министром внутренних дел. Сулейменов был одним из тех, кто 30 лет назад, на заре нашей независимости, выстраивал работу правоохранительной системы, боролся с преступностью в 90-х годах и с коррупцией в 2000-х. Именно при нем милиция превратилась в полицию. Он тот, кто взрастил несколько поколений генералов силовых структур. Был командующим внутренними войсками, секретарем Совета безопасности, депутатом мажилиса парламента. До сих пор сведущие люди считают его одним из самых эффективных министров внутренних дел.

«Кризис достиг дна и догрёб до берега» — В Алматинской области, оказывается, коронавирусный кризис помог разбогатеть не только фармацевтам и коррумпированным чиновникам от медицины и образования, но и вполне себе обычным гражданам. Наш корреспондент познакомился с некоторыми ударниками капиталистического труда, которые хотя и стесняются, но соглашаются, что карантин и кризис здорово сыграли им на руку. Их истории успеха связаны с озером Балхаш. Жительница Лепсы Зульфия ТЕНИЗБАЕВА говорит, что пандемия заставила нашего туриста наконец-то обратить внимание на казахстанские просторы.

VLAST . KZ . «Сжигать или перерабатывать» — По данным министерства экологии, ежегодно в Казахстане фиксируется порядка 8,5 тысяч стихийных свалок. Жители поселков, соседствующих со свалками, страдают не только от запаха, но и находятся под постоянной угрозой из-за частых пожаров на свалках. Чиновники видят сжигание как основное решение проблемы стихийных свалок, экологические активисты предлагают уделять больше внимания переработке мусора.

EXCLUSIVE . KZ . «Как демонизируют многодетных и что из этого получается» — Казахстанцы редко влияют на решения властей. В 2019 году у многодетных женщин это получилось. После продолжительных митингов в крупных городах страны они добились выплат адресной социальной помощи (АСП), существенного увеличения государственных расходов на пособия по многодетности, но за это попали под огонь государственной пропаганды.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ — «Госдолг Казахстана растет: где критическая отметка?» — С учетом этих показателей общая величина государственного и гарантированного государством долга составила 23 трлн 172 млрд тенге, в долларовом эквиваленте — $53 млрд 167 млн. Как отмечал Счетный комитет, в этом году соотношение госдолга к ВВП Казахстана достигло 29,4%, превысив планку в 27%, установленную Концепцией бюджетной политики. Также указывалось на резкий рост долга акиматов, увеличившегося с начала прошлого года в 5 раз.

KZAIF . KZ . «Война еще не закончилась» — Во время недавнего сольного концерта лидера казахстанской группы «Мотор-роллер» Ильяса АУТОВА в московском театре «На досках» звучали не только песни. В прямом общении со зрителями затронута тема одного из неоднозначных проектов нынешнего года – песни «Любимый город» в исполнении лидера немецкой метал-группы «Рамштайна» Тилля ЛИНДЕМАННА. Мы решили подробнее обсудить с известным алматинским музыкантом, в чьем творчестве военная тема выделяется особо, его жесткую, бескомпромиссную позицию… «Любимый город» – легендарная песня советского композитора Никиты БОГОСЛОВСКОГО на стихи поэта Евгения ДОЛМАТОВСКОГО, написанная в 1939 году для кинофильма «Истребители».

CARAVAN . KZ . ««Будет самосуд»: пострадавшим от действий барымтачей крестьянам не возместили ущерб» — Фермеры Западно-Казахстанской области бьют тревогу, они просят защиты у государства. Скотокрады не оставляют им никаких шансов на цивилизованное развитие животноводства. Краденое мясо продается при наличии ветеринарных и прочих справок и сертификатов. Это значит, что за скотокрадами стоят более влиятельные люди, уверены фермеры, которые лишились сотен голов лошадей. Оглашен приговор в отношении 5 барымтачей, которые долго держали в страхе несколько районов области. Но пострадавшие фермеры не согласны с приговором суда. Они считают его слишком мягким и боятся, что, освободившись, воры продолжат свое дело.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Судьба интеллигента» — Ушел из жизни известный режиссер Булат АТАБАЕВ. Видимо, такое присуще только настоящему Мэтру: и друзья, и недруги, и те, кто не относится к этим антагонистическим категориям, признавали его выдающийся талант, свободное и незашоренное мышление и самобытное творчество. Хороших режиссеров, неординарных деятелей культуры и искусства у нас немало. Но есть одно, определяющее отличие Атабаева от многих из них: он был Гражданином.

SPUTNIK . KZ . «Суд по делу «СК-Фармации»: Берика Шарипа оправдали по обвинению в коррупции» — Он признан виновным только в незаконном хранении оружия и выпущен из-под стражи. В СИЗО Берик ШАРИП просидел 11 месяцев.

AZATTYQ . ORG . «Дети в кольце спецназа и среди задержанных. Протестные акции: что с правами ребенка?» — Выход на акции протеста взрослых казахстанцев вместе с несовершеннолетними детьми, бывало, оборачивался задержаниями и применением насилия со стороны полиции в отношении участников выступлений. Правы ли родители, которые берут с собой детей на митинги? Законны ли действия сотрудников полиции, которые оставляют демонстрантов стоять в окружении спецназа или задерживают вместе с родителями детей?

EXK . KZ . «Проститутки Алматы обслуживают до 12 клиентов в сутки» — Жизнь казахстанских путан, попавших в сексуальное рабство, страшнее любого фильма ужасов. Их подсаживают на наркотики и алкоголь, жестоко избивают за малейшее непослушание, им без согласия прерывают беременность и даже отбирают у них новорожденных младенцев.

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