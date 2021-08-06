Климат диктует повестку дня 06.08.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 1247 0 Культуролог Ельдес Сейткемел о влиянии климата на исторические процессы в Евразии Похожие материалы: Казахстан договорился о поставках дополнительных объемов воды из Таджикского моря Казахстан договорился с Таджикистаном об увеличении попусков воды с канала «Достык» В среднем $530 млн ежегодно намерен инвестировать Казахстан в водное хозяйство Центральная Азия в фазе восстановления сотрудничества Скот умирает в поисках воды в Атырауской области