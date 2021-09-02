«Терапевтическое» послание Касым-Жомарта Токаева 02.09.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 657 0 Политолог Максим Казначеев о том, почему общество не получило ответы на злободневные вопросы Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Экономика, статус русского языка и почти ничего о политике. Третье «послание» Токаева». «Где взять деньги на выполнение поручений?». «Казахские националисты грозятся убить депутатов российской Госдумы». «Почему в Казахстане до сих пор торгуют людьми?» Войны нет, а взрывы и жертвы продолжаются Подайте государству