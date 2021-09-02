Война Миров. Афганский излом Вашингтона

США потерпели поражение от сил, которые сами во многом создали

Пока на военных знаменах афганцев рисуют третью звездочку за победы над сверхдержавами – Британская империя, СССР, США – эксперты гадают над тем, что будет дальше. Точность прогноза сильно осложняется важным обстоятельством: на Востоке слишком многое является не тем, чем кажется. В эту ловушку уже попал президент США Джо Байден, когда 8 июля заявлял, что у 75 тысяч талибов нет шансов против 300 тысяч военнослужащих афганской армии правительства в Кабуле.

Когда СССР и США вмешивались во «внутренние» дела друг друга по всему миру, то до какого-то момента конкурировали друг с другом модернизационные проекты. Картина изменилась в Афганистане, где ход Москвы со школами, заводами, фабриками и электростанциями Вашингтон асимметрично парировал футуроархаикой, то есть сценарием будущего как прошлого.

Разумеется, футуроархаика невозможна без наличия определенных компонентов, на основе которых она моделируется. Американцы (и в определенной мере британцы) энергично вложили сюда организационный, исследовательский, финансовый и политический ресурс, благодаря чему проект заработал.

«Афганские борцы за свободу – моджахеды – ежедневно напоминают нам, что человеческий дух тверд и непоколебим, и что свободу нелегко украсть у людей, полных решимости защищать ее», – это цитата из выступления 40-го президента США Рональда Рейгана от 26 декабря 1984 года. Американский лидер каждый декабрь выступал с речью в поддержку моджахедов, пока СССР не вывел свой контингент.

С американцами афганцам пришлось повозиться дольше, чем с британцами или советскими военнослужащими. Двадцать лет – это все-таки большой срок. С другой стороны, стратегия держаться до последней возможности показала и свои отрицательные стороны. Если колонны советских войск уходили с развернутыми знаменами, то эвакуация американцев больше похожа на бегство. Дикое количество вооружений и техники США в итоге получили талибы, а не правительственная армия.

Бегство посла США из Кабула на вертолете резко напомнило об эвакуации американских граждан из Сайгона в 1975 году, когда пал проамериканский марионеточный режим Южного Вьетнама. Аналогии более чем уместны, поскольку одна неудача тянет за собой воспоминания о другой.

Западные ценности на земле Афганистана оказались карточным домиком на песке. Если что в марионеточном правительстве Кабула из всего культивируемого и усвоили, так это важность человеческой жизни и любовь к деньгам. Поэтому представители высшего руководства спасали свою жизнь очень энергично, не затягивая с этим делом, да еще прихватив многочисленные пачки «баксов».

Режим Мохаммада Наджибуллы, оставленный советскими властями в Афганистане, даже после распада СССР смог продержаться некоторое время, то есть лишенный всяческой внешней поддержки. Ну, а Ашраф Гани убежал из Кабула еще до вывода американских войск из страны.

Все конспирологические версии о том, будто в Белом доме все так и было задумано, чтобы подложить свинью Китаю и России, разбиваются о репутационные и геополитические потери Вашингтона. Наглядная демонстрация того, что «американские своих бросают», сразу стала использоваться в информационной войне против Тайваня и Украины. На марионеток США постоянно давят, что американцы их сразу бросят, как только запахнет жареным, а на шасси самолета военно-транспортной авиации Пентагона жизнь не спасешь.

Попытки Вашингтона получить военные базы на территории постсоветских государств Центральной Азии провалились. Как место эвакуации людей, сотрудничавших с американцами, регион тоже оказался закрытым. Россия официально предлагает США отправить своими самолетами любое количество беженцев из Афганистана в ту точку на карте, куда попросят в Белом доме, но по факту все это выглядит троллингом, поскольку афганских беженцев никто нигде не ждет.

Эвакуация-бегство из Афганистана и теракты в Кабуле активизировали разговоры об импичменте Джо Байдена. Нужно заметить, что вообще-то процедура импичмента президента в США довольно редкая и, если уйти за Билла Клинтона с Моникой Левински, то случаи в истории были реально единичные. Теперь же такой вопрос на повестке американской политической жизни всплывает чаще, чем государственные перевороты в Кыргызстане.

Президент Байден разрешил американским военным мстить за гибель погибших при теракте сослуживцев без ограничений, только все это очень сильно напоминает махание кулаками после драки.

Тем временем Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан просят Москву поторопиться с поставками оружия. Местные режимы слишком шаткие, поэтому даже пара-тройка тысяч боевиков с территории Афганистана может оказаться для любого из них смертным приговором. Та же история с терактами от Исламского государства показывает, что «Талибан» не является полновластным хозяином положения в стране, а это расширяет возможные сценарии действий.

Что будет в Афганистане дальше не в состоянии точно предсказать никто. Вся страна в очередной раз находится в точке бифуркации, когда любая сила с самым незначительным перевесом может определить траекторию дальнейшего развития событий. Вместе с тем, тот факт, что талибы охраняют внешний периметр посольств России, Китая и Ирана от возможных эксцессов, свидетельствует о желании и намерении сторон договариваться.

Как Талибану решать социально-экономические проблемы в стране, где только 30% населения имеет доступ к электричеству (в сельской местности – 15%) и есть реальная угроза голода – не совсем понятно. К тому же талибы обещают бороться с производством наркотиков, которое за время американской оккупации выросло в сорок (!) раз и стало одним из столпов экономики.

Во внутренней политике талибы обещают сильно не «жестить». Правда, про возможности для женщин выходить из дома без сопровождения мужчин информация противоречивая. Согласно официальным заявления политического офиса Талибана, женщинам такой выход из домов разрешен. На местах же это не всегда исполняется. При этом низовые функционеры талибов свои запреты для женщин объясняют соображениями их же безопасности – неспокойно на улицах. Побивать камнями провинившихся обещают лишь по решению шариатского суда, то есть все строго по закону и никакого произвола.

Забихулла Муджахид, один из официальных представителей Талибана, в интервью японской телекомпании заявил, что после вывода американских войск из Афганистана движение будет «строить новую страну с новым лицом, в которой приоритет будет отдан спокойному развитию человека».

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