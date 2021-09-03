«Армию спасут не смены министров, а перезагрузка всей системы». «В муфтияте Казахстана признаки идеологического раскола». «В деле экс-министра здравоохранения абсурдность аргументов следствия изумляет». «В Мажилисе предлагают амнистировать Арона Атабека»

Сетевой Казахстан 3 сентября 2021г.

AZATTYQ . ORG . ««Верный путь» и «издевки» Токаева. Эксперты рассуждают об очередном «послании» президента» — В «послании народу» Казахстана президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ говорил в основном об экономике, здравоохранении, образовании, региональной политике, рынке труда и политической модернизации. В речи, произнесенной на казахском и русском языках на совместном заседании палат парламента, говорилось, что Казахстан находится «на правильном пути» с точки зрения политической модернизации и прав человека, но реформа будет «постепенной» с учетом «нашей специфики». Эксперты рассматривают «послание» как «попытку потянуть время». Они полагают, что Токаев «не заинтересован» в подлинных демократических реформах, и сравнивают его с бывшим президентом Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

CARAVAN . KZ . «Взрывная волна: сколько лиц в погонах потеряют свои должности после трагедии под Таразом?» — Склады боеприпасов в Таразе и Арыси были типовыми. Их строили в советский период, с 1930 по 80-е годы. По заявлению ветеранов ВС РК, с которыми мне удалось переговорить, после взрыва под Таразом они все как один заявляют о том, что многолетние попытки ответственных должностных лиц минобороны избавиться от неиспользуемых боеприпасов “не всегда находили отклики в нашем правительстве”. То финансирования достаточного не было на это, то еще чего-то. Утилизация десятков тысяч унаследованных от СССР тонн снарядов обошлась бы казне в несколько триллионов тенге.

365 INFO . KZ . «Армию спасут не смены министров, а перезагрузка всей системы» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — Наши вооруженные силы находятся в том же состоянии, в котором пребывают и все другие институты государства и общества. Проблема в том, что вооруженные силы – это сфера, в которой коррупция и халатность грозят очень тяжелыми последствиями. И это не только взрывы на складах, но и текущее обслуживание военной техники, с чем постоянно возникают проблемы. Поэтому здесь как нигде нужен жесткий контроль. Мы видели, что прежнее руководство министерства обороны такой контроль обеспечить не смогло.

NOVGAZ.COM . «Буффонада АФМ» — В деле экс-министра здравоохранения РК абсурдность аргументов следствия изумляет… БИРТАНОВА заподозрили в хищении выделенных на цифровизацию отрасли средств. На его защиту встали вся медицинская элита Казахстана и общественные деятели… К разработке стандартов и требований к ЭПЗ Минздрав приступил задолго до назначения министром здравоохранения Елжана Биртанова. То есть, вопреки утверждению агентства по финансовому мониторингу (далее — АФМ), он не мог оказать какое-либо влияние на выбор поставщика. Биртанов не заключал соглашения с ENT, не был в составе комиссий, принимавших «Платформу», не подписывал ни одного акта о выполненных работах и по их оплате.

FORBES . KZ . «Бизнес: отмена моратория на проверки приведёт к росту коррупции» — В четверг, 2 сентября, на заседании правительства министр финансов РК Ерлан ЖАМАУБАЕВ заявил о необходимости отменить трехлетний мораторий на проверки микро- и малого бизнеса, поскольку, по его словам, недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. В интервью председатель регионального совета НПП «Атамекен» по городу Алматы Максим БАРЫШЕВ рассказал о том, чем вызвано это предложение, как оно скажется на бизнесе и противоречит ли это указаниям Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

LITER . KZ . «За высшее образование в регионах Казахстана должны отвечать акимы. Объясняем, почему» — Многие отрасли экономики Казахстана остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах, однако их катастрофически не хватает. Причиной отсутствия специалистов не является недостаточность людских ресурсов или учебных заведений. Наоборот, в стране наблюдается высокий процент безработицы и избыточность вузов. Основной причиной нехватки квалифицированных специалистов является низкий уровень подготовленности выпускников в учебных заведениях. Об этом и не только в интервью рассказал председатель правления АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева», депутат маслихата Нур-Султана VII созыва Талгат НАРИКБАЕВ.

EXCLUSIVE . KZ . «В муфтияте Казахстана признаки идеологического раскола» — Главный муфтий Наурызбай ОТПЕНОВ признал, что согласен с критикой в свой адрес, а также в отношении Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), прозвучавшей из уст ученого-религиоведа Аскара САБДИНА. Он выразил желание встретиться с Аскаром Сабдиным и выслушать его рекомендации. Напомним, по мнению Аскара Сабдина, ДУМК несет прямую ответственность за неприглядную ситуацию в религиозной сфере. Сам Сабдин, свободно владеющий арабским, английским, русским и казахским языками, раскритиковал имамов ДУМК и Главного муфтия за неспособность глубоко вникать в вопросы Корана, фикха, акиды и шариата.

«В Мажилисе предлагают амнистировать Арона Атабека и других политических. Что ответили в МВД?» — СМИ публиковали фотографию Арона АТАБЕКА, на которых диссидент выглядит тяжело больным и катастрофически потерявшим в весе. Посетившие политзаключенного члены НПМ отметили ужасное состояние, в котором он находится. Мы задали вопрос депутатам Мажилиса и Сената, знают ли они об Атабеке и как могут ему помочь. Некоторые сенаторы и мажилисмены пообещали сделать депутатский запрос, а мажилисмен, зампред партии «Акжол» Берик ДЮСЕМБИНОВ рассказал о возможном амнистировании как Атабека, так и других политических.

INFORMBURO . KZ . «Как сделать медицину доступной для казахстанцев» — Эксперт в сфере финансирования здравоохранения Али НУРГОЖАЕВ рассказал, почему казахстанцы не всегда могут получить медицинскую помощь. Почти 14% опрошенных казахстанцев отметили, что не смогли воспользоваться услугами здравоохранения в период пандемии, сообщили аналитики Ranking.kz. Прежде всего, не стоит чересчур полагаться на приводимые цифры: далеко не всегда пациент может объективно оценить, нужна ли ему медицинская помощь, и если нужна, то какая. Также следует отметить, что ограничения доступности медицинской помощи существуют во всех странах, включая страны-члены ОЭСР, а также на всех уровнях оказания помощи.

QMONITOR . KZ . «Цифровые дети. Как обучать новое поколение» — Клиповое мышление это восприятие мира через короткие и яркие образы. Часть нынешнего поколения школьников уже не может воспринимать часовые обучающие фильмы или монотонные лекции. «Это поколение детей – первое, выросшее полностью в цифровом мире. И это не плохо и не хорошо. Это данность, и с этим нужно работать», – считает учитель химии, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Улан УСЕНОВ.

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