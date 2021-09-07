75 лет Владимиру Николаевичу Проскурину

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем, 75-летием со дня рождения!

Эту знаменательную дату вы встречаете в расцвете творческих сил.

Заслуженный работник культуры Республики Казахстан, академик МАИН, доктор исторических наук, профессор университета «Туран», вы много сил и энергии отдали возделыванию уникального уголка нашей культуры.

Вами написано 25 научно-популярных и военно-биографических книг, сотни краеведческих очерков, сценарии радиопередач и документальных фильмов. Среди них — «Зодчие Зенковы», «Жизнь и судьба генерала Колпаковского», «Алма-Атинские дворики» и «Свод памятников истории и культуры города Алматы». Вы публиковались в журнале «Простор», в республиканских, областных и городских СМИ, в иностранных журналах, газетах, Интернет-ресурсах Евразии.

Историческую ценность представляет ваше уникальное собрание архивных документов, фотографий и почтовых открыток.

Оказавшись волею обстоятельств за пределами Казахстана, вы продолжаете свой подвижнический труд, отыскивая в архивах Германии уникальные документы, где дремлет давно прошедшее время, неустанно работаете над новыми текстами, проливающими свет на наше историческое прошлое.

Хотелось бы пожелать вам, уважаемый Владимир Николаевич, неуклонно следовать по избранному вами пути писателя-краеведа, хранителя древностей!

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения и осуществления самых смелых проектов и замыслов на благо укрепления и процветания народов Отечества!

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