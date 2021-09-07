Можно ли унижать Президента? Надо ли его уважать?

Хайп последних дней: «Почему президент Казахстана позволяет российским журналистам разговаривать с собой в таком хамском тоне?». Но вместо его поддержки спровоцирован град из оскорблений

Честно говоря, журналистика бывает разной. Очень разной: от безумства от величия, и казахстанские государственные СМИ славятся этим уже почти три десятка лет, вычищая и облагораживая образы тех государственных мыслителей и деятелей, которые находятся у власти все это время, — до заковыристых придирок к тем, с кем отождествляется нынешняя действующая власть – здесь уж простор для фантазий, был бы повод. Естественно, это «бонус» от новых СМИ или тех, кто, возможно, не без основания причисляет себя к лику святых мучеников.

На этот раз такой повод нашла моя бывшая коллега, которую я очень уважаю как профессионала, и особенно мне в память запал ее поиск правильного слова более 20 лет назад, когда она писала статью о том, как простой мужчина, сельчанин, попал в такую трудную ситуацию, когда решался вопрос жизни и смерти. Короче, мужик заблудился в степи, ему повстречался волк, самый настоящий, и у него было всего несколько секунд, чтобы спасти себя от нападения. И тут он вспомнил о спичках.

Для репортера очень важно точно описать почти фатальный момент. И моя коллега искала то самое слово, чтобы повествование было правдоподобным. В его кармане что сделал спичечный коробок? Загремел? Зашуршал? Чтоооо?

Вот у вас есть варианты?

Тогда, много лет назад, мы в редакции на Чайковского 9/11 неожиданно погрузились в лингвистический квест и пытались найти, подобрать то самое правильное слово. Да, что сделали спички, чтобы остановить свирепого зверя от нападения?

Правильно, они брякнули – бряк-ну-ли! Коробок спичек брякнул в кармане, и герой статьи неожиданно понял, что он спасен!

Так и произошло. Он зажег спички, и отпугнул волка.

***

«Президента Казахстана Брилев (модератор VI Восточного экономического форума) спросил, смог бы он внешне отличить узбека из Узбекистана от узбека-террориста из Афганистана: «Вы вообще друг друга отличаете?». «Отличать мы друг друга можем», — заверил несколько обескураженный Токаев», — вот эту цитату выставила моя коллега на обозрение своих товарищей в популярной социальной сети Faceboook.

При этом снабдила пост личными комментариями: «Почему президент Казахстана позволяет российским журналистам разговаривать с собой в таком хамском тоне? С ним как с человеком могут разговаривать как угодно, у каждого своё понимание о достоинстве, но в данном случае хамским вопросом расистски оскорбили президента Казахстана, и значит всю страну.

С президентом Узбекистана такое бы себе не позволили! Почувствовали бы, что нельзя, что это слишком. Другое дело Казахстан».

И что тут началось! Тот самый хайп. Под 400 лайков за полсуток, под 300 комментариев. Дескать, надо было встречный вопрос задать: «Как вы отличаете русских от украинцев или белорусов?». — «Хм, но эти русские все на одно лицо. Их тоже сложно отличить. Особенно, китайцы парятся». – «Путинский режим правления запомнится умножившимся количеством россиян-шовиков. Это все, что останется после него». – «Токаев сам прогнулся». – «Часть персонажей в Москве уже просто неспособна свой расизм сдерживать даже при главах чужих стран»… И эти высказывания – еще не самые острые, которые можно прочесть под постом.

Но, как всегда, дискуссия свелась к двум вещам. С одной стороны, обличали кремлевского журналиста, который-де, вряд ли бы осмелился задать такой вопрос Путину.

С другой стороны, как град, посыпались оскорбления в адрес главы государства: Дескать, «Был бы избранный, соответствовал бы интересам тех, кто его избрал. А так он назначенный…», — «Мёбель», — «Все государственные органы Казахстана переходят на электронную платформу Сбербанка!!! После этого как должен разговаривать это брилев с Президентом Табуреткой-Офисной мебелью!!!» и пр., и пр.

Самое интересное, что в дискуссию ввязались в первую очередь те, кто и телевизор-то не смотрел и понятия не имеет, о чем речь. Это по-нашему: не видел, но осуждаю!

Наконец, нашелся мил-человек, кто разместил видео, и для многих все встало на свои места! Некоторым участникам дискуссии пришлось даже удалить свои комментарии и написать новые – как бы незаметно, м-да…

А суть вот в чем. Не было такого вопроса. Ведущий спросил: «Вы казах. Я знаю, что казахи с узбеками понимают друг друга, считывают иногда. Вот вы – казах. Вы в состоянии считать внешне узбека из Узбекистана и узбека из Афганистана, который уже может быть много более опасным? Существуют ли сейчас у нас, в том числе у ОДКБ, у Евразийского союза проверенные, хорошие механизмы, в том числе миграционные, чтобы мы могли бы хотя бы отсеивать эти миграционные потоки?». И президент дал подробный ответ, совершенно к месту упомянув о миграционных службах и пограничниках, чья профессиональная обязанность проверять законность миграции.

А фраза Токаева, что да, отличать мы друг друга можем, сказана вообще в другом контексте, когда он говорил о тюркских языках.

***

«Я смотрела. И меня это задело. Слушай ну может я несколько срезонировала, но мне вообще не нравится, как российские журналисты разговаривают с нашим президентом. Пусть с Владимиром Путиным так, ок?», — как бы оправдывая себя, написала автор поста, когда ей стали показывать, что она не права.

А на мой вопрос, чья же это цитата в ее посте, с чего все и началось, – а это вранье, интерпретация, да еще и с закавыченной речью вопроса журналиста и ответа президента, моя коллега так и не ответила. Как оказалось, что она взяла ее у московской журналистки, и, кажется, даже из президентского пула. Процитировала, и ни ссылки, ни упоминания. Да и цитата неполная, вырванная из контекста – она хоть как-то оправдывает путинскую журналистку, хотя та тоже дала маху. Если полную цитату дать, то и предмета для споров почти нет. Но ведь нам нужен хайп. Чем наша журналистика лучше?

Под постом, как я написала выше, собран целый осенний букет оскорблений в адрес законно избранного главы государства, где ставилось не только это, но и многое другое под сомнение. Но автор поста, резко выступившая против хамского отношения российских журналистов к главе нашего государства, даже не пыталась возразить и тем более обуздать распоясавшихся комментаторов, граждан нашей страны, которые перешли все рамки. Это – нормально?

Так в чем же заключалась цель ее поста?

И да, одно дело, когда ты пишешь о чудесном спасении от степного волка, и совсем другое – вставать на защиту главы целого государства, когда он в этом совершенно не нуждается.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.