АЭС в Казахстане: бояться или топить «за»?

Неужели Казахстану собственная АЭС нужна только потому, что уран девать некуда?

После того, как тезисы о необходимости строительства атомной электростанции в стране были озвучены Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в своем послании, этот вопрос кажется уже решенным. Тем более, что последовали некоторые действия, подтверждающие эту догадку. В частности, во вторник от должности министра энергетики был освобожден Нурлан Ногаев – он продолжит свою карьеру в качестве акима Мангистауской области.

Дело в том, что г-н Ногаев оказался «переходной фигурой» в должности министра. Это не его идея строить АЭС, а, значит, и реализовывать ее будет другой назначенец.

Будущий министр энергетики, по идее, должен быть не только адептом появления АЭС в Казахстане, но и взять на себя ответственность за ее строительство. Ведь в любом случае курировать этот вопрос будет профильное министерство. Уже скоро мы узнаем, кто же это.

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По всем косвенным признакам, именно Канат Бозумбаев является такой фигурой и с большой долей вероятности он может занять ныне свободное кресло министра энергетики. Собственно, он уже был хозяином этого кабинета в 2016-2019 годах, а с декабря 2019 года и по сей день является помощником Президента РК.

Именно с его подачи, смеем предположить, и появился в послании главы государства этот месседж: дескать, что к 2030 году Казахстан может столкнуться с дефицитом электроэнергии, а, учитывая что численность населения растет, и экономика тоже нуждается в росте, надежным источником базовой генерации энергии может стать мирный атом.

Правительству и нацхолдингу «Самрук-Қазына» уже поручено изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Зачем? Ведь уже все ясно.

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В тот период, когда портфелем министра энергетики обладал Канат Бозумбаев, было много сделано для продвижения этой идеи.

Уже в 2018 году велись переговоры по строительству АЭС с потенциальными партнерами из США, Китая, России, Франции и Японии. Более того, журналистам сообщали, что Казатомпром и Казахстанские атомные электростанции уже разрабатывают ТЭО проекта, одновременно изучают международный опыт в области атомной энергетики и используемые в мире технологии, проводят исследования по выбору площадки на возведение АЭС. А в апреле 2019 года Бозумбаев сообщил, что Казахстан ожидает коммерческие предложения и ТЭО по строительству атомной станции от пяти стран мира.

В те годы руководители профильного министерства, и, в частности, вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев обещал, что мнение казахстанцев будет учтено. Основная подготовительная работа подготовке к строительству уже проведена, но, увы, казахстанцев еще никто не спрашивал, хотят ли они в итоге получить АЭС.

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Такие опросы, не претендующие на репрезентативность, кстати, в эти дни проводят несколько Телеграм-каналов. Вопросы сформулированы по-разному. И большинство респондентов, как ни парадоксально, выступают за строительство.

Kursiv news : «Как считаете, необходимо ли строить АЭС в Казахстане?» — 57% проголосовавших ответили «Да, необходимо».

Данияр Ашимбаев : «Как относитесь к строительству АЭС в Казахстане?» — 47% написали: «Поддерживаю».

Haırýshev energy : «В Казахстане снова подняли вопрос со строительством АЭС» — 52% респондентов считают, что «Давно пора построить».

Finance. kz : «Как вы считаете, нужна ли Казахстану атомная электростанция?» — 30% проголосовавших отметили ответ «Да, нужна, и не одна, и как можно быстрее», еще 28% тоже уверены, что «нужна сейчас, но не российская» и еще 18% придерживаются мнения, что нужна, но не сейчас, а значительно позже».

Кто-то из редакторов даже оправдывался в соцсетях за такие однозначно-одобрительные ответы: мол, это не работа ботов, «вброса» не было, голосование проходило без признаков подозрительной активности.

Правда, на момент написания статьи на Телеграм-канале Бейбита Алибекова проголосовало больше всего респондентов — 13975. В поддержку строительства АЭС в стране выступило 34%, а свое «Нет» сказал 51% проголосовавших.

Однако сам факт «коврового покрытия» большинства экономических и популярных Телеграм-каналов опросами подобного рода (всем и сразу захотелось узнать ответ на этот вопрос?) может свидетельствовать о том, что это был информационный госзаказ. И если это так, то никакого полноценного соцопроса и тем более референдума, нужно ли строить АЭС в Казахстане не будет. Власти будет достаточно опроса аудитории лидеров мнений и инфлюенсеров.

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Атомная энергия, может, и хороша, но людям она не нравится. В 2014 году международная исследовательская компания Ipsos, отличающаяся своим профессиональным подходом к любому виду исследований, выяснила, к каким видам энергии люди относятся лучше всего. Лишь 28% опрошенных отдали предпочтение атомной энергетике. Даже к нефти они относятся лучше (30%). Как оказалось, страх перед атомной энергетикой связан с тремя факторами — возможность утечки (аварии), захоронение отходов и ассоциация с ядерным оружием.

Что же касается абсолютных предпочтений, то больше всего люди доверяют солнечной (85%) и ветровой энергии (78%).

При этом в мире наблюдается явный тренд на строительство АЭС в развивающихся странах и на их закрытие в развитых. Доля производства электроэнергии из альтернативных возобновляемых источников энергии, нежели из ядерных источников, растет. Все больше стран получают энергию от солнца и ветра. Это считается самым экологичным способом получения электроэнергии.

Неужели Казахстану собственная АЭС нужна только потому, что уран девать некуда?

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По мнению редактора Телеграм-канала Haırýshev energy Жакыпа Хайрушева, инженера-энергетика по специальности, строительство АЭС мощностью 1,2 тыс. МВт будет стоить Казахстану $11 млрд. Судя по его комментариям для Lsm.kz, он выступает за развитие атомной энергетики. Дескать, это «в первую очередь базовая генерация, а, значит, стабильное и надежное электроснабжение потребителей и, соответственно, мощное развитие отечественной индустрии».

Однако казахстанцы пока не увидели четкого расклада ни по прогнозам дефицита электроэнергии к 2030 году, ни по самой АЭС, насколько она необходима с экономической точки зрения. Как всегда, лишь одни намеки и неопределенные ожидания.

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